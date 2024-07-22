Реклама
Прямой эфир
Общество
Жителей Краснодарского края предупредили об угрозе формирования смерчей
Мир
Боррель сообщил об уничтожении 70% энергомощностей на Украине
Мир
Макрон предложил взять паузу в формировании правительства в период Олимпиады
Общество
В Якутии обнаружены обломки пропавшего вертолета Robinson
Экономика
Путин подписал закон о социальных банковских вкладах для малоимущих граждан
Мир
ЕС продлил санкции против России еще на полгода
Мир
Международный эксперт указал на неспособность Байдена управлять США
Мир
В ФРГ призвали принять поражение Украины и восстановить отношения с РФ
Спорт
Путин поручил создать в России фонд по поддержке спорта
Мир
CNN узнал о приведении в повышенную готовность более 500 тыс. военных НАТО
Мир
Республиканцы назвали Камалу Харрис катастрофой для США
Экономика
Экономист указал на провал антироссийских санкций
Мир
В Австрии отвергли возможность отправки своих инструкторов на Украину
Армия
Расчеты РСЗО «Град» уничтожили позиции ВСУ на харьковском направлении
Мир
Венгрия и Словакия обратились к ЕК в связи с остановкой транзита нефти из России
Общество
В Приморье гендиректора агрохолдинга и экс-главу района обвинили в коррупции
Мир
В США призвали Байдена подать в отставку после выхода из президентской гонки
Армия
Группировка войск «Центр» нанесла удары по сотне позиций артиллерии ВСУ

Политолог назвал прекращение транзита нефти через Украину попыткой шантажа

Политолог Солонников: Украина запретом на транзит нефти пытается шантажировать ЕС
0
Фото: TASS/AP/Bela Szandelszky
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Запрет на транзит нефти из РФ через Украину в Словакию и Венгрию является попыткой Киева шантажировать Евросоюз (ЕС) и наказать Будапешт и Братиславу за позицию по конфликту в стране. Такое мнение 22 июля в беседе с «Известиями» выразил политолог Дмитрий Солонников.

«Для Украины это возможность давления на Венгрию и Словакию, которые имеют самостоятельную позицию, и на Европу, которая самостоятельно видит развитие ситуации, Венгрия прежде всего. <...> Для них это дополнительная форма шантажа», — уточнил он.

По словам эксперта, Киев так отвечает на то, что Будапешт и Братислава не разделяют стремлений Украины к победе над РФ. Солонников также отметил, что «Киев много хамит ЕС», а Брюссель потакает ему. Так, считает политолог, запрет на транзит будет снят, после того как Украина получит дополнительные преференции. При этом с какими-либо негативными последствиями данного выпада Киев не столкнется, добавил он.

«Мы никогда не будем поставлять оружие на Украину»
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто — о переговорах с Сергеем Лавровым, санкциях против России и вступлении Швеции в НАТО

Украина остановила поставки нефти в Словакию и Венгрию 19 июля. В Братиславе и Будапеште рассказали, что российская нефть продолжает поступать в оба государства через другие маршруты транзита. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что сложившаяся ситуация не зависит от Москвы, а в Киеве приняли не техническое, а политическое решение.

Глава венгерского МИДа Петер Сийярто в тот же день назвал решение Украины непонятным, неприемлемым и недружественным. Он напомнил, что Киев стремится вступить в ЕС, но при этом зачем-то угрожает энергетической стабильности двух государств из этого объединения. Кроме того, издание Politico сообщило, что Будапешт старается избежать грозящих ему дефицита топлива и отключений электричества после перекрытия поставок нефти.

Так, 22 июля в связи с ограничениями со стороны Украины Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар также указал на то, что Киев таким образом нарушает Соглашение об ассоциации, которое заключено между ЕС и Украиной.

До этого, 25 мая, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что в европейской политике царит атмосфера ненависти, там не приемлют попытки отдельных стран, например Венгрии, Словакии и Сербии, проводить независимую политику и такие государства сталкиваются с угрозами, шантажом и насилием со стороны ЕС.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024