Запрет на транзит нефти из РФ через Украину в Словакию и Венгрию является попыткой Киева шантажировать Евросоюз (ЕС) и наказать Будапешт и Братиславу за позицию по конфликту в стране. Такое мнение 22 июля в беседе с «Известиями» выразил политолог Дмитрий Солонников.

«Для Украины это возможность давления на Венгрию и Словакию, которые имеют самостоятельную позицию, и на Европу, которая самостоятельно видит развитие ситуации, Венгрия прежде всего. <...> Для них это дополнительная форма шантажа», — уточнил он.

По словам эксперта, Киев так отвечает на то, что Будапешт и Братислава не разделяют стремлений Украины к победе над РФ. Солонников также отметил, что «Киев много хамит ЕС», а Брюссель потакает ему. Так, считает политолог, запрет на транзит будет снят, после того как Украина получит дополнительные преференции. При этом с какими-либо негативными последствиями данного выпада Киев не столкнется, добавил он.

Украина остановила поставки нефти в Словакию и Венгрию 19 июля. В Братиславе и Будапеште рассказали, что российская нефть продолжает поступать в оба государства через другие маршруты транзита. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что сложившаяся ситуация не зависит от Москвы, а в Киеве приняли не техническое, а политическое решение.

Глава венгерского МИДа Петер Сийярто в тот же день назвал решение Украины непонятным, неприемлемым и недружественным. Он напомнил, что Киев стремится вступить в ЕС, но при этом зачем-то угрожает энергетической стабильности двух государств из этого объединения. Кроме того, издание Politico сообщило, что Будапешт старается избежать грозящих ему дефицита топлива и отключений электричества после перекрытия поставок нефти.

Так, 22 июля в связи с ограничениями со стороны Украины Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар также указал на то, что Киев таким образом нарушает Соглашение об ассоциации, которое заключено между ЕС и Украиной.

До этого, 25 мая, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что в европейской политике царит атмосфера ненависти, там не приемлют попытки отдельных стран, например Венгрии, Словакии и Сербии, проводить независимую политику и такие государства сталкиваются с угрозами, шантажом и насилием со стороны ЕС.