Песков назвал независящей от РФ ситуацию с блокировкой транзита нефти через Украину

Россия не будет вступать в контакт с украинскими компаниями, которые обеспечивают транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом 19 июля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Я не думаю, что у нас есть возможность вступить в контакт с украинскими компаниями, которые обеспечивают транзит», — сказал он.

По мнению Пескова, данное решение принималось Украиной не на техническом уровне, а на политическом.

Официальный представитель Кремля сообщил, что ситуация с запретом на использование нефтепровода «Дружба» является кризисной для Словакии и Венгрии. В то же время он отметил, что Россия никак не может повлиять на обстоятельства.

В этот же день Украина остановила поставки нефти компании «Лукойл» в Словакию и Венгрию. Однако страны заявили, что она продолжает поступать к ним просто через другие транзиты.

Ранее, 11 июня, агентство Bloomberg узнало о желании ЕС продлить соглашение о транзите газа из РФ через Украину. По данным источников, украинская сторона может поддержать подобный план ввиду его значительной финансовой выгоды. Это же подтвердил исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Алексей Чернышов.

Еще 11 октября 2023 года президент России Владимир Путин указал, что экономика стран Европы находится на «нулевой отметке», потому что европейцы переплачивают за поставки нефти и газа. Глава государства добавил, что в отношении газа и нефти из РФ введен, в частности, потолок цен.

Чернышов в свою очередь заявил 29 октября 2023 года, что Украина не разорвала договор о транзите сразу после начала специальной военной операции России по защите Донбасса только из-за европейских партнеров, которым нужен российский газ.