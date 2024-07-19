Украина остановила транзит нефти «Лукойл» в Словакию и Венгрию

Украина остановила поставки нефти компании «Лукойл» в Словакию и Венгрию. Об этом 18 июля сообщило агентство Reuters.

«Словакия и Венгрия заявили, что прекратили получать нефть от ключевого поставщика «Лукойла» после того, как в прошлом месяце Украина ввела запрет на транзит ресурсов российской энергетической компании через свою территорию», — говорится в публикации.

Однако страны заявили, что российская нефть продолжает поступать к ним, просто через другие транзиты.

«По данным Transpetrol (словацкий нефтеперевозчик. — Ред.), поставки российской нефти в Словакию не прекращались. Проблема заключается в том, что, по словам (словацкого нефтеперерабатывающего завода) Slovnaft, поставки поставщика бетона — «Лукойла», — приводит агентство слова представителя министерства экономики Словакии.

Ранее, 11 июня, агентство Bloomberg узнало о желании ЕС продлить соглашение о транзите газа из РФ через Украину. По данным источников, Украина может поддержать подобный план ввиду его значительной финансовой выгоды. Это же подтвердил исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Алексей Чернышов.

До этого, 18 марта, первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с «Известиями» заявил, что европейские руководители будут против того, чтобы Украина запрещала транзит российского газа, так как в ЕС понимают пагубность и последствия этого решения.

11 октября 2023 года президент России Владимир Путин на пленарном заседании «Российской энергетической недели» указал, что экономика стран Европы находится на «нулевой отметке», потому что европейцы переплачивают за поставки нефти и газа. Глава государства добавил, что в отношении газа и нефти из РФ введен, в частности, потолок цен.

Чернышов заявил 29 октября 2023 года, что Украина не разорвала договор о транзите сразу после начала специальной военной операции России по защите Донбасса только из-за европейских партнеров, которым нужен российский газ.