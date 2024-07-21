Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп впервые выступил на митинге после покушения
Экономика
В Магадане заканчивают строительство нового терминала аэропорта Сокол
Мир
Правительство РФ одобрило проект договора об общем энергорынке с Белоруссией
Армия
Российские военные в ходе боев за Красногоровку эвакуировали мирных жителей
Армия
Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили живую силу ВСУ и сорвали ротацию противника
Армия
Мотострелков группировки войск «Центр» наградили государственными наградами
Армия
В МО рассказали о ежедневной сдаче в плен бойцов ВСУ на ореховском направлении
Мир
Генконсульство в Анталье сообщило о помощи двум задержанным в Турции россиянкам
Мир
Президент Кубы заявил о замечательном состоянии связей с РФ
Армия
Минобороны России рассказало о подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне спецоперации
Мир
WP узнала об отказе Секретной службы предоставить Трампу допмеры безопасности
Общество
В Омске пять частных домов сгорели при пожаре из-за аварии на газопроводе
Мир
Во Франции некоторым российским журналистам отказали в праве освещать Олимпиаду
Происшествия
Один человек пострадал при пожаре на станции техобслуживания в Саратове
Спорт
Благотворительный «Матч года» между звездами НХЛ и КХЛ прошел в Москве
Мир
Митингующие у Белого дома призвали Байдена выйти из предвыборной гонки
Мир
Землетрясение магнитудой 4,5 было зафиксировано на востоке Ирана
Мир
Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине и не допустить мировую войну
Сюжет:

СМИ сообщили о риске топливного кризиса в Венгрии из-за остановки транзита нефти

Politico: Венгрии грозит топливный кризис из-за остановки транзита нефти
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Будапешт старается избежать грозящих ему дефицита топлива и отключений электричества после того, как Украина запретила транзит нефти российской компании «Лукойл» через свою территорию. Об этом 20 июля сообщило издание Politico.

«Украинские меры могут создать серьезную ситуацию», — заявила в разговоре с Politico исследователь и эксперт по Венгрии в аналитическом центре Centre for Eastern Studies Илона Гизиньска.

По ее словам, Будапешт из-за прекращения транзита нефти может столкнуться с дефицитом топлива и серьезным ростом цен на него уже через несколько недель, если не найдет выхода из сложившейся ситуации. Издание отмечает, что Венгрия импортирует 70% нефти именно из России и половина этого топлива поставляется компанией «Лукойл».

Гизиньска обратила внимание, что для решения проблемы Будапешт может заключить контракт о наращивании поставок топлива с компанией «Роснефть» или импортировать его из Хорватии через трубопровод Adria. Кроме того, можно использовать нефть из чрезвычайных стратегических резервов, ее запасов там хватит на 90 дней.

Ведущий аналитик по сырой нефти в разведывательной компании Kpler Виктор Катона указал Politico, что любая длительная остановка поставок топлива заставит нефтеперерабатывающие заводы использовать свои запасы, которые истощатся, пока идут поиски дипломатического решения проблемы.

Золотая жила: доходы России от продажи нефти выросли в мае на 50%
Объем нефтегазовых поступлений за первые четыре месяца 2024 года увеличился до 4,16 трлн рублей

Ранее, 19 июля, Украина остановила поставки нефти «Лукойла» в Словакию и Венгрию. В Братиславе и Будапеште рассказали, что российская нефть продолжает поступать в оба государства через другие маршруты транзита. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что сложившаяся ситуация не зависит от Москвы, а в Киеве приняли не техническое, а политическое решение, остановив транзит.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в тот же день назвал решение Украины непонятным, неприемлемым и недружественным. Он напомнил, что Киев стремится вступить в ЕС, но при этом зачем-то угрожает энергетической стабильности двух государств из этого объединения. Сийярто подчеркнул, что запрет Украины на транзит нефти «Лукойла» незаконный, потому что санкции ЕС не распространяются на такие сырьевые поставки.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024