СМИ сообщили о риске топливного кризиса в Венгрии из-за остановки транзита нефти

Будапешт старается избежать грозящих ему дефицита топлива и отключений электричества после того, как Украина запретила транзит нефти российской компании «Лукойл» через свою территорию. Об этом 20 июля сообщило издание Politico.

«Украинские меры могут создать серьезную ситуацию», — заявила в разговоре с Politico исследователь и эксперт по Венгрии в аналитическом центре Centre for Eastern Studies Илона Гизиньска.

По ее словам, Будапешт из-за прекращения транзита нефти может столкнуться с дефицитом топлива и серьезным ростом цен на него уже через несколько недель, если не найдет выхода из сложившейся ситуации. Издание отмечает, что Венгрия импортирует 70% нефти именно из России и половина этого топлива поставляется компанией «Лукойл».

Гизиньска обратила внимание, что для решения проблемы Будапешт может заключить контракт о наращивании поставок топлива с компанией «Роснефть» или импортировать его из Хорватии через трубопровод Adria. Кроме того, можно использовать нефть из чрезвычайных стратегических резервов, ее запасов там хватит на 90 дней.

Ведущий аналитик по сырой нефти в разведывательной компании Kpler Виктор Катона указал Politico, что любая длительная остановка поставок топлива заставит нефтеперерабатывающие заводы использовать свои запасы, которые истощатся, пока идут поиски дипломатического решения проблемы.

Ранее, 19 июля, Украина остановила поставки нефти «Лукойла» в Словакию и Венгрию. В Братиславе и Будапеште рассказали, что российская нефть продолжает поступать в оба государства через другие маршруты транзита. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что сложившаяся ситуация не зависит от Москвы, а в Киеве приняли не техническое, а политическое решение, остановив транзит.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в тот же день назвал решение Украины непонятным, неприемлемым и недружественным. Он напомнил, что Киев стремится вступить в ЕС, но при этом зачем-то угрожает энергетической стабильности двух государств из этого объединения. Сийярто подчеркнул, что запрет Украины на транзит нефти «Лукойла» незаконный, потому что санкции ЕС не распространяются на такие сырьевые поставки.