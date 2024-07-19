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Глава МИД Венгрии назвал недружественным запрет Киева на поставки нефти из России

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Фото: ТАСС/Замир Усманов
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Венгрия считает недружественным шагом запрет Украины на поставки в страну нефти из России. Об этом 19 июля заявил журналистам глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

«Мы указали украинским властям, что это непонятное, неприемлемое и недружественное решение с их стороны», — приводит его слова издание Portfolio.

Сийярто намерен поднять вопрос о данной ситуации на Совете министров иностранных дел Евросоюза в понедельник, 22 июля. По его мнению, является очень странным тот факт, что пытающаяся вступить в ЕС страна угрожает энергоснабжению двух стран — членов объединения.

Также дипломат напомнил о незаконности решения Киева о запрете на транзит российской нефти компании «Лукойл», поскольку санкции Брюсселя не распространяются на поставки сырья по южной ветке нефтепровода «Дружба» в Венгрию и Словакию. Таким образом, обе страны могут использовать нефть из РФ, напомнил Сийярто.

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Ранее в этот день стало известно, что Украина остановила поставки нефти «Лукойла» в Словакию и Венгрию. В обеих странах заявили, что российская нефть продолжает поступать к ним через другие транзитные маршруты. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия не может повлиять на ситуацию.

До этого, 25 мая, агентство Reuters сообщало со ссылкой на источники, что операторы трубопроводов PERN (Польша) и «Транснефть» (Россия) договорились о продолжении транзита казахстанской нефти в Германию. Отмечалось, что немецкая компания будет обслуживать расходомеры нефти на польской части нефтепровода «Дружба».

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