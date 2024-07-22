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В Словакии подтвердили обращение в ЕК из-за остановки транзита нефти из РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию (ЕК) из-за остановки Украиной транзита нефти из России. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщил глава словацкого МИДа Юрай Бланар на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Он назвал введенные Киевом меры нарушением Соглашения об ассоциации, которое заключено между Европейским союзом и Украиной.

«Вместе с венгерским министром иностранных дел [Петером Сийярто] мы сегодня в этой связи внесли в Европейскую комиссию срочный призыв к действию», — написал министр, указывая на необходимость ЕК действовать незамедлительно.

Бланар подчеркнул, что государство отвергает превращение Словакии в политический инструмент против других стран. Братислава будет защищаться суверенные национальные интересы и использовать возможные европейские права, добавил глава МИДа.

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Ранее в этот день агентство Reuters сообщало об инициировании Венгрией и Словакией консультаций с связи с остановкой транзита. Тогда глава венгерского МИДа Сийярто рассказал, что разговаривал с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и тот сказал, что Киев разрешает любую транспортировку нефти.

19 июля Украина остановила поставки нефти «Лукойла» в Словакию и Венгрию. В Братиславе и Будапеште рассказали, что российская нефть продолжает поступать в оба государства через другие маршруты транзита. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что сложившаяся ситуация не зависит от Москвы, а в Киеве приняли не техническое, а политическое решение, остановив транзит.

Сийярто в тот же день назвал решение Украины непонятным, неприемлемым и недружественным. Он напомнил, что Киев стремится вступить в ЕС, но при этом зачем-то угрожает энергетической стабильности двух государств из этого объединения. Кроме того, издание Politico сообщило, что Будапешт старается избежать грозящих ему дефицита топлива и отключений электричества после перекрытия поставок нефти.

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