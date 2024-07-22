Венгрия и Словакия обратились к ЕК в связи с остановкой транзита нефти из России

Венгрия и Словакия инициировали запуск консультаций с Еврокомиссией в связи с остановкой транзита нефти из РФ Украиной. Об этом 22 июля сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его слова приводит агентство Reuters.

«У Еврокомиссии есть три дня, чтобы выполнить наш запрос, после чего мы передадим вопрос в суд», — сказал он.

По словам Сийярто, накануне он разговаривал с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и тот сказал, что Киев разрешает любую транспортировку нефти, однако это неправда.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, отметил, что Венгрия и Словакия продолжают работать над юридическим и техническим решением ситуации с остановкой транзита нефти из РФ через Украину на случай, если при участии Еврокомиссии ее удастся решить ее быстро.

Ранее, 19 июля, Украина остановила поставки нефти «Лукойла» в Словакию и Венгрию. В Братиславе и Будапеште рассказали, что российская нефть продолжает поступать в оба государства через другие маршруты транзита. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что сложившаяся ситуация не зависит от Москвы, а в Киеве приняли не техническое, а политическое решение, остановив транзит.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в тот же день назвал решение Украины непонятным, неприемлемым и недружественным. Он напомнил, что Киев стремится вступить в ЕС, но при этом зачем-то угрожает энергетической стабильности двух государств из этого объединения. Кроме того, издание Politico сообщило, что Будапешт старается избежать грозящих ему дефицита топлива и отключений электричества после перекрытия поставок нефти.