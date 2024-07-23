«Шведы говорят, что без России чемпионат мира не тот»

Три года назад один из самых талантливых российских хоккеистов Василий Подколзин уехал в НХЛ, где хорошо начал в составе «Ванкувер Кэнакс», но в последние два сезона стал меньше получать игрового времени. До этого он выступал в составе СКА, а со сборной России отметился серебром юниорского чемпионата мира, бронзой и серебром молодежного первенства планеты. Этим летом 23-летний нападающий проводит отпуск в России, где в минувшие выходные сыграл в благотворительном матче с участием звезд НХЛ и КХЛ, организованном двукратным обладателем Кубка Стэнли Михаилом Сергачевым и одним из сильнейших нападающих планеты Артемием Панариным.

В интервью «Известиям» Подколзин поделился мнением о причинах трудностей в НХЛ, рассказал о жизни в Ванкувере, вкладе СКА в свой прогресс, раскритиковал отстранение российских сборных от международных соревнований и объяснил секрет успеха в КХЛ главного тренера «Северстали» Андрея Козырева.

— Как проводите отпуск в России?

— Супер! Всё супер, отлично! Слава Богу, удалось приехать из Канады, дочка в первый раз побывала в России — все родственники ее увидели. Лучше отдыхаем, чем в прошлом году (улыбается).

— Дочка ваша родилась год назад. Как думаете, на каком языке будет разговаривать, с учетом того что расти ей придется за океаном?

— Ха-ха, пока она на своем языке разговаривает. А дальше не знаю, посмотрим. Думаю, зависит всё равно от того, где я буду играть в ближайшее время. А в ближайшие два года я точно буду там. И, понятное дело, в садик она пойдет там же. Но будем стараться сделать, чтобы русский она знала так же, как и английский.

— Как вам Матч года в Москве?

— Отлично. Очень благодарен Мише Сергачеву за то, что позвонил мне и позвал на это мероприятие. Быстро согласился и нисколько не пожалел. Рад, что удалось получить удовольствие от игры в хоккей в отпуске, еще и на глазах более, чем 10 тыс. зрителей. К тому же была возможность поговорить по-русски в раздевалке и встретиться с, наверно, лучшими в мире хоккеистами. Очень приятно было оказаться в этой компании.

— По кому из КХЛ особенно скучали?

— Ох, Бурдас (Антон Бурдасов — «Известия»), Володя Ткачев — это из игравших в матче. Еще Игорь Ожиганов — его не было на игре, но по нему тоже скучаю.

— Вы с Кириллом Марченко и Иваном Морозовым ярко начинали в КХЛ в одном молодежном звене в СКА. С тех пор вы с Кириллом в НХЛ, а Ивану год назад пришлось вернуться из Северной Америки. Как вам его игра за «Спартак»?

— Отлично, просто в восторге. Все помнят, какая была в прошлом сезоне результативность у Вани с Николаем Голдобиным и Павлом Порядиным. Одна из лучших троек лиги на данный момент. У Ивана здорово всё получается в «Спартаке» — мы с Марчелой ему больше не нужны (смеется). Рад за него, как и за Кирилла. Мы в любом случае друг за другом следим. Считай, вместе выросли и такой путь прошли от юношеского и молодежного хоккея до взрослого. Конечно, теперь всю жизнь друг за другом будем следить.

— В последние два года в КХЛ успешно работает Андрей Козырев — сначала как ассистент Игоря Ларионова в «Торпедо», а теперь как главный тренер «Северстали». Когда тренировал вас в «СКА-1946» в МХЛ ожидали, что он так выстрелит уровнем выше?

— Абсолютно не удивлен его успехом. Он суперпрофессионал — и как тренер, и как человек. Сначала был у нас в молодежной команде СКА, потом пересеклись с ним, когда Андрей Леонидович в КХЛ работал ассистентом в основной команде СКА. Козырев супервнимателен к деталям — чрезвычайно сильный специалист. Поэтому закономерно, что у него так классно получается в «Северстали». И хоккей он предпочитает атакующий комбинационный, что особенно нравится и игрокам, и болельщикам. В его системе игры ты раскрываешь свои лучшие игровые качества, иногда даже самые неожиданные для себя. Что двигает тебя вперед как хоккеиста.

— Говорят, что в «Северстали» он запрещает проводить силовые приемы, требует делать акцент на игре с клюшкой.

— У нас при нем такого не было. Но видите, время идет, видимо, какие-то новшества у Андрея Леонидовича появляются. И это здорово.

— На ваш взгляд, почему после яркого дебютного сезона за «Ванкувер» вы стали меньше играть и набирать очков в НХЛ?

— Мне тяжело сказать. Надеюсь, что прошлый сезон поможет мне сделать какой-то шаг к успеху. Потому что игра в НХЛ — это большой процесс. И не все дается сразу, не все складывается так, как тебе хочется. Но это жизнь — надо продолжать работать и верить в себя.

— Видимо слишком много от вас ждали после сезона-2021/22, когда вы набрали вполне себе приличные 26 (14+12) очков по системе «гол+пас» в регулярном чемпионате.

— Много факторов потом сложилось. Может быть, я не очень хорошо себя показал. Да и смены тренеров могли повлиять. У меня три года в «Ванкувере» и три разных тренера. Я немножко попал на момент перестройки, и хорошо, что мне удалось там остаться. Думаю, теперь всё будет лучше.

— С руководством «Ванкувера» и нынешним главным тренером это обсуждали?

— Конечно. Они говорят: «У тебя будет шанс, мы в тебя верим». И я надеюсь, что всё будет хорошо.

— Как живется в Ванкувере по сравнению с Питером?

— Погода примерно такая же. А вообще Ванкувер — хороший город. Все, кто приезжают туда на выезд, довольны. В нем много хороших ресторанов, есть красивые виды. Тем более город рядом с океаном — один вид на него стоит того, чтобы там жить. Просто здорово!

— Как Сергей Гончар вписался в тренерский штаб «Ванкувера»?

— Отлично вписался. Конечно, с русскими ребятами он поплотнее общается, но и все остальные в восторге от работы с ним. Все видят, что это специалист высокого уровня. Он, конечно, больше работает с защитниками, но и мне немало хороших советов дает по оборонительным действиям, разным техническим действиям. Это мне очень помогает. Хорошо, когда есть рядом русский тренер.

— Вы играли в трех последних предковидных молодежных чемпионатах мира. С учетом того что в дальнейшем один МЧМ досрочно завершили из-за пандемии, а затем от него отстранили нашу сборную, с каким ощущением смотрите на то, что использовали последние шансы поучаствовать?

— Да, тогда, я, конечно, и подумать не мог, что ребята после нас не получат такого шанса. И вот это очень плохо. Потому что поколение, которое сейчас подрастает, должно играть на таких соревнованиях. Такой опыт выступления в молодежных сборных на международных соревнованиях очень серьезно тебе помогает прогрессировать. И, конечно, я категорически не согласен с тем, что сейчас происходит. Ни в отношении взрослой сборной, ни в отношении молодежной и юношеской. Не должно быть такого. Но верю, что скоро всё будет хорошо. И нас вернут на чемпионаты мира.

— Как ваши иностранные партнеры по «Ванкуверу» относятся к бану российских сборных?

— Конечно, плохо. Шведы мне говорят, что чемпионат мира всё равно не то без России. Упал уровень без нашей сборной. Все хотят, чтобы была еще одна сильная команда на турнире. Сейчас уже чемпионат мира толком никто не смотрит — падает интерес к турниру. Все равно все ждут матчей Россия – Канада, Россия – США. Когда этого нет, причем нет даже возможности сыграть такой матч... Вопросы надо задавать в IIHF или я не знаю кому.

— КХЛ правильно делает, что в том числе из-за бана сборной назначила матчи следующего плей-офф на май, когда проходит взрослый чемпионат мира?

— Да, здорово. Почему бы и нет? Больше игр — больше хоккея.

— А когда нас разбанят, стоит оставлять такой календарь?

— Когда разбанят, тогда посмотрим.

— Но вы вообще допускаете вариант, что когда-нибудь сборная России на взрослый чемпионат мира будет комплектоваться так же, как Канада и США?

— Когда кто вылетает на ранних стадиях в плей-офф, тот и едет на чемпионат мира?

— Да.

— Почему нет?

— А сможем мы побеждать в таких условиях, как это делает Канада?

— Почему нет? У нас хорошая школа. Просто нужно, чтобы у молодых ребят была возможность прогрессировать. Повторюсь, те ребята юношеского возраста, которые есть у России сейчас, немножко страдают из-за этого бана. Посмотрите на Васю Атанасова, Ваню Демидова — им нужна эта практика. Хорошо еще, что Матвей Мичков успел поиграть на юношеских чемпионатах мира. А остальным хорошо бы успеть поиграть на международном уровне. Ты после этого чувствуешь себя уверенней и возвращаешься в клуб более сильным. Но думаю, что ребята и без этого справятся и будут играть на высоком уровне.

— По своему опыту можете дать совет, стоит ли им ехать в Северную Америку при первой же возможности, рискуя застрять в АХЛ?

— Не могу по своему опыту. У каждого свой путь. Мне тяжело судить, поскольку бывают разные истории. Никита Задоров уехал туда давно, играл там всю юношескую стадию развития. И сейчас хорошо играет в НХЛ. В моем случае мне не надо было раньше времени уезжать. Надо было играть в России. Считаю, что я все сделал правильно. Хотя мог уехать в 16–18 лет в CHL (Канадская хоккейная лига для юношеских команд — «Известия»). Я этого не сделал. И правильно.

— Многие при этом считают, что в 2021 году вы вынужденно уехали в «Ванкувер», поскольку вам не особо много давали играть в СКА в тот период.

— Нет, всё было по плану. Тем более я бы не сказал, что мне не давали играть там. В свой последний плей-офф и вообще последний сезон был доволен игровым временем.

— Существует стереотип, что СКА держит молодых игроков в «золотой клетке», и при такой большой обойме хоккеистов ты можешь осесть в фарм-клубе, если сразу не показал себя в КХЛ.

— Мне лично СКА дал дорогу туда, в НХЛ. В моем случае то, как у меня сложилось в Питере, — это был лучший вариант. То, как нас развили, — Марченко, Морозова, меня, — помогло. Нам давали играть во всех трех командах системы СКА — в МХЛ, ВХЛ и КХЛ. И я доволен тем временем.

— Верите, что успеете за свою карьеру сыграть за сборную России на Олимпиаде и взрослом чемпионате мира?

— Верить-то верю. Если выйду на новый для себя уровень и буду играть еще лучше, то рассчитываю на это. Надеюсь, что так и получится. И я сыграю за сборную на крупном турнире.