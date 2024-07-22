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Запрещенный в ФРГ журнал Compact назвал причину злости властей

Compact о своем запрете: правительство ФРГ злило пророссийский взгляд журнала
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Фото: Global Look Press/Karl-Josef Hildenbrand
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Правительство Германии злило то, что немецкий журнал Compact всегда имел пророссийский взгляд, его закрыли без судебных разбирательств и решения, подтверждающего, что он совершил какое-либо наказуемое деяние. Об этом 22 июля сообщил «Известиям» официальный представитель издания Андрэ Поггенбург.

«У журнала Compact всегда был критический взгляд на конфликт на Украине, на поставки туда оружия, журнал всегда был настроен пророссийски, что, конечно, необычайно злит наше правительство», — сказал он.

По словам Поггенбурга, глава немецкого МВД Нэнси Фезер, которая запретила издание, тесно связана с движением антифашистов или, возможно, является его членом.

«Важно отметить, что не было абсолютно никаких судебных разбирательств. Нет никакого судебного процесса и решения, подтверждающего, что журнал Compact совершил какое-то наказуемое деяние. Без такого веского основания госпожа Фезер просто ликвидировала средство массовой информации, поручила провести обыски и конфисковать всё имущество, что имеет какую-либо ценность, оборудование, и за одну ночь журнал прекратил существование», — уточнил представитель журнала.

Поггенбург указал на то, что свободы слова больше нет, а все СМИ, которые критикуют правительство, противостоят трансатлантическому курсу и проявляют симпатию к России, закрывают. По его мнению, то же самое произошло и с журналом Compact, в том числе из-за интервью с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой и предстоящих региональных выборов.

Он подчеркнул, что правительство Германии ежедневно теряет поддержку населения, попирает законы, в которых говорится о запрете цензуры.

«Свобода слова была одной из важнейших основ нашего общества, а сейчас ее ликвидируют. Я скажу свое мнение — Германия скатывается в диктатуру», — добавил Поггенбург.

По его словам, журнал не жалеет о том, что провел интервью с Захаровой. Он дополнил, что издание всегда говорило о том, что Запад устроил на Украине военный путч, который перерос в гражданскую войну и этнический конфликт, вынудил Россию на проведение спецоперации по защите Донбасса, в том числе расширением НАТО на восток.

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О запрете в Германии журнала Compact после интервью с Захаровой стало известно 16 июля. В распоряжении говорилось, что издание направлено против конституционного порядка. В помещениях журнала прошли обыски. В тот же день Захарова рассказала, что интервью с ней представляло собой разговор в формате «вопрос — ответ» и проводилось «без купюр и цензуры».

Позднее, 18 июля, она отметила, что одной из возможных причин запрета в ФРГ журнала Compact могли быть тезисы на тему поставок российского газа, которые она озвучила в беседе с изданием. Она напомнила, что им препятствует именно правительство канцлера Германии Олафа Шольца, а не Россия. Запрет издания может быть в том числе связан с попытками немецких властей скрывать правду об этом от своих граждан, отметила дипломат.

Журнал существовал с 2010 года, им руководил известный немецкий публицист Юрген Эльзессер. Власти ФРГ считают издание правоэкстремистским.

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