Экономист оценил разрешение Верховной рады заморозить выплаты по внешнему долгу

Разрешение Верховной рады приостановить выплаты по внешнему долгу Украины до достижения соглашения с кредиторами о реструктуризации никак не повлияет на решение кредиторов, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Об этом он рассказал «Известиям» 22 июля.

Ранее, 18 июля, украинский депутат парламента Ярослав Железняк в Telegram-канале сообщил, что рада приняла в двух чтениях законопроект, который дает право кабмину приостанавливать выплаты по внешнему государственному долгу до 1 октября 2024 года.

«[Это] никак не влияет на кредиторов. Есть обязательство по ценным бумагам, есть договоренности. То есть сами вы себе разрешить не платить не можете. Если вы сами внутри страны принимаете решение, что «мы не платим», это означает дефолт. Пересмотр условий кредитного соглашения может быть по взаимовыгодному обоюдному согласию. Если кредиторы на это не согласятся, то это будет означать дефолт по ценным бумагам. Посмотрим, как это будет развиваться. Но я в дефолт не верю, потому что много тех, кто заинтересован в том, чтобы Украина платила по своим долгам», — сказал Зубец.

Экономист уточнил: кредиторы говорят, что у Украины достаточно денег для того, чтобы обслуживать свои долги, поэтому они против переносов сроков начала выплаты по долгам и настаивают на том, чтобы Киев свои обязательства по выплате долгов выполнял.

«Есть основания считать, что так оно и будет. В данном случае, скорее всего, Украина будет платить так или иначе по своим долгам частным кредиторам. Среди частных кредиторов очень серьезные компании — Pimco, BlackRock. Это такие гиганты мирового рынка инвестиций с большим политическим лоббистским ресурсом, которые могут просто заставить украинское правительство через свой лоббистский ресурс выполнять обязательства», — объяснил эксперт.

В то же время он обратил внимание на то, что среди держателей этих долговых ценных бумаг достаточно большое количество украинских чиновников, банкиров, которые заинтересованы в том, чтобы украинское правительство платило по долгам, и, соответственно, они тоже получали какие-то деньги.

«Скорее всего, банкротства не будет, Украина будет платить. Но вполне возможно, что условия выплаты по ценным бумагам будут пересмотрены», — заключил Зубец.

Ранее, 5 июля, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков назвал уровень внешнего долга Киева невероятным. Он уточнил, что государственный долг превысил $150 млрд, и выразил мнение, что единственная возможность для Украины существовать как государство — это просить увеличивать помощь со стороны западных стран и больших организаций.