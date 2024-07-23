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Биолог рассказала о пользе и вреде холодных супов
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Биолог рассказала о пользе и вреде холодных супов

Биолог Лялина: в холодных супах больше витаминов и минералов
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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина 23 июля рассказала «Известиям» о пользе и вреде холодных супов для организма человека.

«Полезность холодных супов по сравнению с горячими зависит от конкретного супа и индивидуальных особенностей организма человека. Холодные супы, такие как окрошка или гаспачо, содержат свежие овощи и фрукты, которые не подвергаются термической обработке. Это позволяет сохранить больше витаминов и минералов. Холодные супы хорошо утоляют жажду и способствуют поддержанию водного баланса в организме, что особенно важно в жаркую погоду. Холодные супы в отличие от горячих обычно менее калорийны и легко усваиваются, что делает их хорошим вариантом для людей, следящих за весом», — сказала она.

Теплые супы рекомендуется есть в холодную погоду, они очень питательны за счет мясного бульона и содержания крахмала и жиров, поэтому отлично согревают, отметила Лялина.

«При гастрите, язвенной болезни, панкреатите и других заболеваниях ЖКТ холодные блюда способны вызывать дискомфорт, так как могут раздражать слизистую оболочку желудка. Сильно горячий суп при таких заболеваниях вызывает те же ощущения», — предупредила специалист.

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По словам собеседницы издания, некоторые холодные супы, особенно на мясном бульоне, могут быть богаты солями, что нежелательно для людей с заболеваниями почек.

«В период простуды и других респираторных заболеваний холодные блюда могут ухудшить состояние, вызывая дополнительное напряжение организма. Оба типа супов имеют свои преимущества. Всегда важно учитывать индивидуальные особенности организма и консультироваться с врачом при наличии хронических заболеваний», — заключила Лялина.

13 июня гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что квас может быть не только полезен, но и опасен для организма из-за нарушения технологий производства и большого количества добавляемого сахара. По словам врача, производственный квас официально считается безалкогольным, несмотря на наличие спирта в составе напитка. В таком случае при несоблюдении производственных стандартов квас может перебродить.

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