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Гастроэнтеролог рассказала о вреде кваса для организма

Гастроэнтеролог Кашух: в покупном квасе часто содержится большое количество сахара
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Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
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Квас может быть не только полезен, но и опасен для организма из-за нарушения технологий производства и большого количества добавляемого сахара. Об этом 13 июня рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По словам врача, производственный квас официально считается безалкогольным, несмотря на наличие спирта в составе напитка. В таком случае при несоблюдении производственных стандартов квас может перебродить.

«Бывает, что из-за нарушений на производстве квас продолжает бродить в таре, в таком случае есть риск купить «хмельной» напиток. Но даже перебродивший квас скорее атакует органы пищеварения, чем ударит в голову», — отметила Кашух в беседе с «Газетой.Ru».

Врач отметила, что витаминов в квасе не настолько много, чтобы он мог закрыть дневную потребность человека. Особая польза для пищеварения напитка тоже не доказана.

«Квас полезен даже меньше, чем другие ферментированные продукты, в числе которых кефир и квашеные овощи», — сообщила она.

Кроме того, эксперт рекомендовала не употреблять квас людям с диабетом, аллергией на злаки и дрожжи, а также детям младше семи лет.

«Примерно лет с семи квас можно предлагать понемногу (не больше 50 мл), всегда отдельно от другой пищи и внимательно отслеживая реакцию организма», — посоветовала эксперт.

Кашух добавила, что здоровым людям тоже не стоит слишком увлекаться квасом — как, впрочем, и любым сладким слабогазированным напитком с минимальным процентом алкоголя. Однако, по мнению эксперта, пара стаканов кваса в день вреда не принесет.

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Ранее, 30 мая, Кашух рассказала, что у окрошки на квасе есть свои плюсы. Так, в состав натурального кваса естественного брожения входят витамины, минералы, незаменимые аминокислоты и полезные бактерии, которые также способствуют поддержанию нормальной микрофлоры кишечника. А вот магазинные квасы, по ее словам, не лучший выбор.

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