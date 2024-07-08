Красивая жизнь: какие смузи улучшают внешность

Летом россияне ищут идеальные напитки, способные утолить жажду, улучшить внешность и укрепить здоровье. Особой популярностью пользуются свежевыжатые соки и модные смузи. В них много антиоксидантов, которые помогают бороться со свободными радикалами. «Известия» разбирались, какие виды смузи предпочесть, кому лучше воздержаться от подобных миксов, а также почему набирает популярность любимый напиток советских граждан — чайный гриб.

Выжать всю пользу из сока

Врачи отмечают, что смузи и соки из фруктов, овощей и зелени не только утоляют жажду, но и служат источниками витаминов и минералов, а также антиоксидантов, которые нужны для поддержания здоровья и красоты.

Нутрициолог Вероника Гусакова отмечает, что один стакан свежевыжатого сока может удовлетворить ежедневную потребность в витаминах. Наиболее полезными для здоровья и красоты эксперт считает яблочный, гранатовый, морковный, грейпфрутовый и ягодный соки. Так, сок граната способен помочь в борьбе с воспалениями, улучшить состояние кожи и поддержать здоровье сердца.

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— Цитрусовые соки содержат витамин С, который необходим для иммунитета и синтеза коллагена. В яблочном содержатся витамины С и К, а также пектин и калий, которые помогают улучшить пищеварение и очистить организм от токсинов. Морковный сок богат бета-каротином, витаминами А и С, калием и антиоксидантами, — рассказывает Вероника Гусакова.

Тем, кто заботится о своей внешности, гастроэнтеролог-диетолог Эльвира Белева советует периодически лакомиться соком под названием «Красота». Для его приготовления потребуются свекла, морковь, огурец и яблоко. Не зря в старину ради яркого румянца щеки натирали свеклой. Но лучше все-таки употреблять ее внутрь: рубиновый овощ содержит витамины группы B, фолиевую кислоту и железо. Эти компоненты улучшают внешний вид.

Однако нутрициолог советует учитывать высокий гликемический индекс и отсутствие пищевых волокон в свежевыжатом соке. Этот напиток может вызывать подъем глюкозы в крови, особенно если фрукты сладкие. Увлечение соками в больших количествах, по словам Гусаковой, приводит к избыточному потреблению калорий и сахара, поэтому не стоить пить больше 250 мл в день.

Самые полезные смузи

Популярной и полезной альтернативой сокам считаются смузи — смесь фруктов, овощей, зелени и ягод, измельченных до состояния пюре.

— Преимущество смузи в том, что ингредиенты измельчают целиком, поэтому в них сохраняется клетчатка , — рассказывает Вероника Гусакова. — Эта уникальная смесь богата антиоксидантами и витаминами. Вред возникает в случае избыточного употребления — более одной порции в день.

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Эльвира Белева подчеркивает, что смузи из фруктов, овощей и зелени способствуют улучшению состояния кожи, волос и действуют как общеукрепляющее средство. Один из таких вариантов — смесь из имбиря, лимона и моркови.

— Имбирь обладает противовоспалительными свойствами, способствует улучшению кровообращения, что благоприятно для питания волос. Морковь богата предшественником витамина А — бета-каротином, который также важен для роста локонов. А лимон содержит витамин C, который способствует производству коллагена и помогает укреплять волосы , — рассказывает гастроэнтеролог-диетолог.

Микс из огурца, лимона, яблок и сельдерея — настоящий кладезь антиоксидантов и витамина C. Эти вещества способствуют снижению воспалений и обеспечивают гладкость кожи, поддерживая производство коллагена. По словам Белевой, сочетание «черника, апельсин и морковь» полезно для здоровья глаз. Антиоксиданты витамин А и лютеин, которых немало в чернике и моркови, и витамина C, которого немало в апельсинах, также способствуют поддержанию остроты зрения.

Фото: ТАСС/Олег Яковлев

Сочетание «свекла, огурец и гранат» улучшает цвет лица. Корнеплод содержит много полезного для крови железа, что активизирует кровоснабжение. Гранат богат антиоксидантами, которые борются со свободными радикалами, предотвращая повреждение клеток кожи. А в огурце много воды — это помогает увлажнению кожи изнутри. Для упругости кожи Эльвира Белева рекомендует смузи из петрушки, огурца, киви и яблока, а также зеленый смузи (шпинат, банан, киви, огурец, вода). Эти смеси — источник витамина C и других антиоксидантов. Настоящий эликсир молодости — ягодный смузи (черника, малина, клубника) с добавлением натурального йогурта или кефира.

— Для улучшения питательного состава и увеличения чувства насыщения рекомендуется включать в состав смузи источники здоровых жиров (авокадо, орехи или семена) и белков (тофу, йогурт, молоко) , — комментирует Эльвира Белева.

Обогатить смузи можно шпинатом, петрушкой, мятой. Прекрасный выбор для красоты кожи — шпинат, авокадо, ягоды (клубника, черника, голубика) плюс банан. Шпинат богат антиоксидантами и витамином E, авокадо содержит полезные жиры и витамин C, которые способствуют увлажнению и питанию кожи. А в ягодах, опять же, много антиоксидантов.

Фото: ТАСС/DPA

Вероника Гусакова советует к моркови и яблоку добавлять киви, льняное семя и кокосовое молоко. Нутрициолог советует экспериментировать с ингредиентами, например, сочетать сельдерей и чеснок с ананасом.

— В сельдерее много витаминов A, C и K, которые способствуют улучшению циркуляции крови в корнях волос, — разъясняет Гусакова. — В чесноке есть сера, помогающая укреплять волосы и стимулировать их рост. Ананас содержит фермент бромелайн, который улучшает кровообращение, благодаря чему шевелюра становится роскошной.

Кому нельзя

Чтобы употреблять смузи без вреда для здоровья, врачи советуют придерживаться рекомендаций. Во-первых, необходимо соблюдать норму, ограничивая размер порции 150–300 мл, в зависимости от индивидуальной потребности. Во-вторых, учитывать противопоказания, которых у модного напитка немало.

— Смузи, как и фруктовые соки, содержат высокие концентрации сахаров, что может привести к резкому повышению уровня сахара в крови. Людям с диабетом следует ограничить употребление этих напитков или выбирать те, что содержат меньше сахара и больше клетчатки , — говорит Эльвира Белева.

Отказаться от смузи следует людям с ожирением и избыточным весом. Чтобы уменьшить количество калорий и сахара и увеличить содержание клетчатки и питательных веществ, в блендер необходимо подкладывать больше овощей, например шпинат, капусту, огурец.

Фото: Global Look Press/Hannes P Albert

— Будьте осторожны с добавлением сахара, меда, сиропов или других сладких веществ. Фрукты и натуральные сладкие овощи, такие как морковь или свекла, уже содержат достаточное количество естественных сахаров, — комментирует Эльвира Белева.

Важное противопоказание — наличие заболеваний желудочно-кишечного тракта. По словам гастроэнтеролога, некоторые люди после употребления смузи и соков могут испытывать проблемы с пищеварением. Особенно если напитки содержат много клетчатки или компоненты, к которым у человека есть непереносимость (например, фруктозу).

— Смузи и концентрированные соки противопоказаны при панкреатите, холецистите, при СРК (синдроме раздраженного кишечника), язвенном колите, болезни Крона, камнях в желчном пузыре. Фрукты и овощи в сыром виде стимулируют выделение пищеварительных соков, давая повышенную нагрузку на поджелудочную железу. Это может способствовать обострению болезней ЖКТ, — предостерегает эксперт.

Стимуляция желчного пузыря концентрированными соками и смузи может даже сместить камни в пузыре и вызвать закупорку протоков печени. А некоторые ягодно-фруктовые смеси настолько богаты калием и другими минералами, что могут навредить людям с заболеваниями почек — больные органы просто не способны эффективно отфильтровывать эти вещества из крови.

По словам гастроэнтеролога-диетолога, некоторые компоненты смузи и соков могут неожиданным образом взаимодействовать с лекарствами. Например, грейпфрут и его сок способны изменить эффективность некоторых препаратов и даже вызвать побочные эффекты.

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Частое употребление фруктовых соков в больших количествах способствует развитию кариеса из-за высокого содержания сахаров и кислот. Зубы словно разъедает кислотой от соков, подчеркивает эксперт. Стоматологи советуют чистить зубы не раньше, чем через 20 минут после такой пищи, чтобы не повредить эмаль.

Следует также учитывать возможные аллергические реакции и индивидуальную непереносимость. Концентрированные соки и смузи Белева советует разводить с водой без газа 1:1 даже для здоровых людей. Важный момент: смузи не должны полностью заменять твердую пищу.

Чайный гриб

Люди старшего поколения модным смузи предпочитают чайный гриб. Этот напиток был особенно популярен в советских семьях во второй половине XX века. Из исторических источников известно, что первое упоминание чайного гриба (другое название — комбуча) относится к периоду 2000-летней давности , поясняет магистрант Росбиотеха, специалист компании «МакКофе» Дмитрий Овчинников. Согласно древним китайским письменам, этот напиток появился в Маньчжурии. Чайный гриб использовали для утоления жажды и как тонизирующее средство.

— В классическом варианте для приготовления комбучи используют чайно-сахарный раствор, который ферментируют консорциумом микроорганизмов, именуемым сейчас SCOBY (Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast, то есть симбиоз бактерий и дрожжей), — рассказывает Овчинников. — Культура содержит различные микроорганизмы, бактерии и дрожжи. В разных вариантах их соотношение может отличаться, поэтому напитки на основе чайного гриба могут отличаться по вкусовым оттенкам.

Фото: Global Look Press/ IMAGO/Zoonar.com/jose hernandez

Для выращивания чайного гриба наши бабушки брали за основу черный чай. Но, по словам эксперта, SCOBY лучше всего растет на чистом зеленом чае без добавок. Производители, чтобы расширить ассортимент, в качестве питательной среды для комбучи используют даже кофе, какао, топинамбур, соки, квас, вино и экстракты трав. По словам Дмитрия Овчинникова, это разнообразит вкус, а добавление в готовые ферментированные жидкости экстрактов и соков позволяет получать напитки с общеукрепляющими и тонизирующими свойствами.

Еще со времен Советского Союза чайный гриб наделяли целебными свойствами, и в каком-то смысле это имеет под собой основание.

— Чайный гриб представляет собой комбинацию грибов и бактерий. В процессе его жизнедеятельности в субстрате (питательной среде), в котором он живет и который мы употребляем, накапливается большое количество ферментов и биологически активных веществ , — рассказывает заведующий кафедрой диетологии Университета Росбиотех Алексей Березников.

По его словам, в процессе ферментации консорциум синтезирует аскорбиновую кислоту, которая обладает способностью повышать иммунитет. А содержащиеся в сообществе микроорганизмов бактерии образуют антимикробные вещества (бактериоцины), поэтому комбучу можно даже использовать в качестве средства для полоскания горла при воспалительных процессах, например при ангине.

Однако наделять чайный гриб волшебными свойствами и заменять им лекарства эксперт не советует. Тем более что влияние комбучи на организм до конца не изучено. Есть лишь единичные исследования, посвященные воздействию этого напитка на ЖКТ. Например, гриб будет работать при ряде заболеваний, связанных с ферментативной недостаточностью, необходимостью переварить дополнительные объемы белковой пищи. Этому способствует то, что напиток представляет собой кислую среду с большим количеством ферментов.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Zoonar.com/Thiago Santos

— При атрофии слизистой желудка организм не может выделять достаточное количество ферментов и кислоты для переваривания белков. Поэтому, например, при атрофическом гастрите чайный гриб будет помогать усваивать пищу, — рассказывает Березников.

По словам эксперта, комбуча может работать и при диспепсических расстройствах, связанных с дисбактериозами. Но чайный гриб нельзя применять при язвенной болезни (особенно при обострении язвы), при эрозивных формах гастрита, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, хроническом панкреатите и его обострении, предостерегает эксперт.