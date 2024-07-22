Ликсутов рассказал о преимуществах транспортных контрактов жизненного цикла в Москве

Исполнение контрактов жизненного цикла в сфере московского городского транспорта дает ряд преимуществ городу и жителям столицы, обеспечивает экономию бюджетных средств и позволяет повысить уровень комфорта для пассажиров. Такую оценку дал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, столица в 2014 году начала закупку поездов метро по контракту жизненного цикла. «Это значит, что на протяжении всего срока эксплуатации компания-изготовитель несет полную ответственность за исправность техники, занимается ее обслуживанием и ремонтом», — уточнил Ликсутов.

В настоящее время по контракту жизненного цикла обслуживают свыше 605% поездов столичного метро — это составы типа «Ока», «Москва», «Москва-2020» и «Москва-2024». «Сервисная компания от производителя отвечает за своевременное и качественное техническое обслуживание, диагностику поездов, мойку и ежедневную уборку, а также готовность составов к выходу на линию», — сказал заммэра, добавив, что переход на данную модель позволил сэкономить «миллиарды рублей». Одновременно с этим повысилось качество обслуживания поездов, а поездки стали надежнее и комфортнее для пассажиров, отметил он.

Также по контракту жизненного цикла обслуживаются современные трамваи, которые начали поступать с 2017 года. «Сегодня уже 95% всех трамваев города — самые современные низкопольные модели, удобные для всех пассажиров. Полное обновление парка завершится в ближайшие годы», — сообщил Ликсутов.

Как отметил Ликсутов, все «Иволги» для МЦД также закуплены по контракту жизненного цикла. «Поставщик АО „Трансмашхолдинг“ несет полную ответственность за составы и должен их полностью их обслуживать в течение всего срока эксплуатации — 40 лет», — сказал Ликсутов.