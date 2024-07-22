ЕС продлил санкции против России еще на полгода
Европейский совет объявил о продлении экономических санкций в отношении России еще на полгода. Об этом 22 июля говорится в заявлении высшего политического органа Евросоюза.
«Сегодня совет продлил ограничительные меры ЕС <…> еще на шесть месяцев, до 31 января 2025 года», — указано в сообщении.
В заявлении подчеркивается, что «санкции, впервые введенные в 2014 году, были значительно расширены с февраля 2022 года».
Западные страны ужесточили санкционное давление в отношении РФ в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса, решение о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. 24 июня страны Евросоюза утвердили 14-й пакет антироссийских санкций.
В РФ отмечают, что антироссийские санкции обречены на провал. Так, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков 22 июля рассказал «Известиям», что санкционное давление на РФ не достигло цели. Это связано, помимо прочего, с тем, что западные экономики, в первую очередь европейские, теряют свою конкурентоспособность относительно экономик развивающихся стран, пояснил он.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 17 июля заявил, что антироссийские санкции наносят ущерб и тем, кто их вводит. Он напомнил, что российская сторона неоднократно заявляла о незаконности введенных рестрикционных мер.
В конце июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что все введенные Евросоюзом антироссийские санкции оказались неэффективными, они так не смогли подорвать экономику России вопреки планам Запада. По ее словам, РФ, несмотря на препятствия ЕС, продолжит снабжать мировые рынки энергоресурсами, удобрениями и продовольствием.