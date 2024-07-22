Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский сообщил о прибытии ЗРК Patriot на Украину из Германии
Мир
Боррель сообщил об уничтожении 70% энергомощностей на Украине
Мир
Эксперт назвал выход Байдена из президентской гонки давним планом демократов
Общество
В Якутии обнаружены обломки пропавшего вертолета Robinson
Мир
В бундестаге рассказали о критическом отношении к Зеленскому
Мир
Индия эвакуировала 4,5 тыс. студентов из охваченной протестами Бангладеш
Мир
Международный эксперт указал на неспособность Байдена управлять США
Мир
Захарова назвала обеспечение свободы слова пустым звуком для Макрона
Мир
В бундестаге заявили об усталости немцев от конфликта на Украине
Мир
CNN узнал о приведении в повышенную готовность более 500 тыс. военных НАТО
Мир
Республиканцы назвали Камалу Харрис катастрофой для США
Экономика
Экономист указал на провал антироссийских санкций
Мир
Вучич заявил о нежелании Путина усиливать звонками давление на Сербию
Армия
Расчеты РСЗО «Град» уничтожили позиции ВСУ на харьковском направлении
Мир
Медведчук рассказал об охватившем Запад политическом безумии
Общество
В Приморье гендиректора агрохолдинга и экс-главу района обвинили в коррупции
Мир
В Раде спрогнозировали уход Зеленского в случае победы Трампа на выборах США
Армия
Группировка войск «Центр» нанесла удары по сотне позиций артиллерии ВСУ
Сюжет:

ЕС продлил санкции против России еще на полгода

0
Фото: REUTERS/Johanna Geron
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европейский совет объявил о продлении экономических санкций в отношении России еще на полгода. Об этом 22 июля говорится в заявлении высшего политического органа Евросоюза.

«Сегодня совет продлил ограничительные меры ЕС <…> еще на шесть месяцев, до 31 января 2025 года», — указано в сообщении.

В заявлении подчеркивается, что «санкции, впервые введенные в 2014 году, были значительно расширены с февраля 2022 года».

14-й пошел: Европа запретила реэкспорт российского сжиженного газа
Эффект от новых санкций будет ограниченным, считают эксперты

Западные страны ужесточили санкционное давление в отношении РФ в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса, решение о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. 24 июня страны Евросоюза утвердили 14-й пакет антироссийских санкций.

В РФ отмечают, что антироссийские санкции обречены на провал. Так, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков 22 июля рассказал «Известиям», что санкционное давление на РФ не достигло цели. Это связано, помимо прочего, с тем, что западные экономики, в первую очередь европейские, теряют свою конкурентоспособность относительно экономик развивающихся стран, пояснил он.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 17 июля заявил, что антироссийские санкции наносят ущерб и тем, кто их вводит. Он напомнил, что российская сторона неоднократно заявляла о незаконности введенных рестрикционных мер.

В конце июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что все введенные Евросоюзом антироссийские санкции оказались неэффективными, они так не смогли подорвать экономику России вопреки планам Запада. По ее словам, РФ, несмотря на препятствия ЕС, продолжит снабжать мировые рынки энергоресурсами, удобрениями и продовольствием.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024