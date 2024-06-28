Захарова заявила о провале всех попыток ЕС разрушить экономику России санкциями

Все введенные Европейским союзом (ЕС) антироссийские санкции оказались неэффективными, они так и не смогли подорвать экономику России вопреки планам Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу, 28 июня.

«В более широком плане могу добавить, что все ранее принятые Брюсселем санкции провалились. Вопреки расчетам еэсовских «стратегов», они так и не смогли подорвать российскую экономику и уж тем более разрушить сплоченность нашего народа перед лицом внешней угрозы со стороны США и их приспешников», — сказано в ее комментарии, опубликованном на сайте российского МИДа.

По ее словам, РФ, несмотря на препятствия ЕС, продолжит снабжать мировые рынки энергоресурсами, удобрениями и продовольствием.

«Очередные нелегитимные санкции ЕС не останутся без адекватного ответа с нашей стороны», — заверила дипломат.

Новый пакет антироссийских санкций ЕС был принят ранее, 24 июня. В него вошли ограничения на транзит сжиженного природного газа через порты Европы. Этот запрет касается только реэкспорта в третьи страны через ЕС, а к импорту не относится.

Новый список рестрикций включил в себя и компании из третьих стран, которые якобы содействуют РФ в обходе ограничений. Также одновременно введены санкции против 116 физических и юридических российских лиц.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко добавил, что ЕС пошел по пути политической, экономической и военной эскалации, введя новый пакет санкций. Дипломат подчеркнул, что объединение, принимая новые ограничения, не считается с последствиями для своей экономики и вредом для благополучия своих граждан.

Запад усилил санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.