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В МИД РФ назвали 14-й пакет санкций ЕС политической и экономической эскалацией

Замглавы МИД РФ: 14-й пакет санкций говорит о выборе ЕС пути эскалации
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Приняв 14-й пакет санкций, Европейский союз (ЕС) пошел по пути экономической, политической и военной эскалации без оглядки на собственное благополучие. Об этом в понедельник, 24 июня, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Мы думаем (о новом пакете ограничений. — Ред.) то же, что и о предыдущих 13. ЕС идет по пути политической, экономической и военной эскалации, не считаясь с последствиями для состояния собственной экономики, благополучия граждан и безопасности», — сказал Грушко ТАСС.

Замглавы МИДа обратил внимание на то, что Россия проанализирует все новые меры, принятые объединением, и даст на них ответ, который посчитает необходимым.

Грушко подчеркнул, что экономика РФ уже сейчас справилась с рестрикциями, введенными западными странами. Он напомнил, что санкции вводились для того, чтобы удушить экономику России, но Европа получила обратный эффект: Грушко поделился статистикой, согласно которой темп экономического развития ЕС на сегодняшний день составляет около 0,1%, что близко к статистической погрешности, а экономика РФ развивается в темпе 3,6%.

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Ранее в этот день страны Евросоюза утвердили 14-й пакет санкций против России. Он включает в себя ограничения на транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты. Уточняется, что запрет работает только в отношении реэкспорта в третьи страны через ЕС, а импорта не касается. Также рестрикции коснулись компаний из некоторых третьих стран, которые якобы помогают РФ обходить ограничения.

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков в тот же день заявил «Известиям», что 14-й пакет санкций ЕС не принес каких-либо серьезных новых решений, и заметно, что «санкционная история выдыхается». Новые ограничения, по словам Чиркова, вредят, в первую очередь, экономике самой Европы, и особенно это касается рестрикций против третьих стран.

Тогда же министр иностранных дел Эстонии Эстонии Маргус Цахкна признал, что государствам ЕС требуется прикладывать всë больше сил, чтобы договориться о новых антироссийских санкциях.

Президент РФ Владимир Путин 5 июня напомнил, что страны Запада стремились подорвать российскую экономику за несколько месяцев после начала специальной операции по защите Донбасса, но теперь очевидно, что им это не удалось.

Запад усилил санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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