Экономист указал на провал антироссийских санкций

Санкционное давление на Россию не достигло цели, считает доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков. Об этом он рассказал «Известиям» 22 июля.

Накануне немецкая газета Handelsblatt опубликовала статью, в которой говорится о том, что антироссийские санкции Европейского союза (ЕС) провалились, и такая политика в будущем может навредить европейцам.

«С первой частью утверждения согласен, поскольку очевидно, что давление на Россию не достигло своей цели. Россия является одной из наиболее быстрорастущих стран с большой экономикой. Со второй частью утверждения можно поспорить, потому что на самом деле то, что происходит с западными экономиками, в первую очередь европейскими, — это негативное влияние санкций не в будущем будет действовать, [санкции] уже по факту [негативно] повлияли. Это видно на экономиках стран Европейского союза, которые балансируют на грани рецессии», — сказал Чирков.

По словам экономиста, существуют две основные причины такой ситуации. Во-первых, западные экономики, компании, в первую очередь европейские, теряют свою конкурентоспособность относительно экономик развивающихся стран, компаний из развивающихся стран, в том числе из России, за счет того, что в Европе относительно дороже становятся ресурсы, электроэнергия, топливо, сырье самого разного вида.

Во-вторых, западные страны развивались за счет неограниченного притока капитала со всего мира, однако сейчас этот приток сильно замедлился, уточнил эксперт. Он обратил внимание на то, что многие государства стали, наоборот, выводить капитал с Запада. То же самое делают и компании, частные лица.

«Западная финансово-экономическая инфраструктура становится токсичной для всё большей части мирового бизнеса, мирового населения», — заключил Чирков.

Западные страны ужесточили санкционное давление в отношении РФ в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса, решение о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. 24 июня страны Евросоюза утвердили 14-й пакет антироссийских санкций. В тот же день председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что такие рестрикции обречены на провал. В свою очередь замглавы МИД РФ Александр Грушко подчеркнул, что, приняв 14-й пакет санкций, ЕС пошел по пути экономической, политической и военной эскалации без оглядки на собственное благополучие.