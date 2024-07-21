В Германии заявили о провале санкций против РФ
Западные санкции в отношении России провалились, в будущем они могут нанести ущерб Европейскому союзу (ЕС). Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщила газета Handelsblatt, ссылаясь на данные европейских институтов экономических исследований.
В публикации обратили внимание, что российская экономика продолжает расти, в частности, благодаря военной промышленности.
«Если смотреть трезво, санкционную политику Запада стоит назвать провалом. Когда мы говорим о введении санкций для прекращения конфликта, ограничения должны работать быстро, а не в течение очень длительного периода времени», — уточнили авторы материала.
Handelsblatt обращает внимание, что в долгосрочной перспективе РФ будет участвовать в мировой торговле, «хочет этого Запад или нет». В то же время введенные ограничения могут нанести вред ЕС, например, в виде повышения цен на газ и нефть.
Ранее, 19 июля, госсекретарь США Энтони Блинкен признал неэффективность антироссийских санкций. Он заявил, что России удалось найти пути по поддержке работы оборонно-промышленной базы (ОПК) в условиях антироссийских санкций.
17 июля независимая журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде сказала, что на полках московских магазинов можно найти практически любой товар, санкции Европейского союза не сработали. В свою очередь, член международного общественного движения «Другая Украина», кандидат экономических наук Александр Дудчак заявил «Известиям», Запад не добился того эффекта от введения антироссийских санкций, на который рассчитывал.
5 июня президент РФ Владимир Путин отметил, что западные страны собирались подорвать экономику России в течение нескольких месяцев после начала спецоперации, но сейчас очевидно, что этого не произошло. Он указал на то, что страна смогла войти в топ-4 экономик мира в рейтинге объема ВВП по паритету покупательной способности.
Запад усилил санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.