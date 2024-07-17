Запад не добился того эффекта от введения антироссийских санкций, на который рассчитывал. Об этом 17 июля «Известиям» заявил член международного общественного движения «Другая Украина», кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Ранее в этот день независимая журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде сказала, что на полках московских магазинов можно найти практически любой товар, санкции Европейского союза не сработали.

«За два с половиной года беспрецедентных западных станций уже всем стало понятно, что Запад своего не добился. И ситуация разворачивается в сторону, которую они не предполагали изначально. Эти санкции бьют сильнее по ним самим. Видно, что санкции не нанесли тот урон, на который Запад рассчитал, Россию изолировать не удалось. Наоборот, тот полюс, который формируется при участии России, усиливается — всё больше стран желают примкнуть к таким объединениям, как ШОС и БРИКС. В рамках этих объединений очень сложно держать пустыми прилавки магазинов, потому что всё производится на территории стран-членов. Параллельный импорт тоже делает свое дело», — сказал Дудчак.

По его словам, Запад сам начинает осознавать неэффективность антироссийских санкций.

«Даже [экс-президент США Дональд] Трамп начал выдавать трезвые мысли, говорить о том, что санкции — не самое лучшее, что можно было придумать, пользы они не приносят, надо что-то с ними делать», — сказал экономист.

При этом санкции даже помогли в экономическом развитии России, отметил собеседник издания.

«Санкции развивают производство крайне важной продукции, в первую очередь, связанной с радиоэлектроникой, оборонной сферой. В этом плане много чего сделано для развития производства на территории самой России. Сельское хозяйство показывает большие успехи. Все действия в этом направлении подтверждают правильность выбранных решений, потому что действительно надо ориентироваться на свои возможности и развивать отношения со странами-союзниками, с партнерами», — заключил Дудчак.

24 июня страны Евросоюза утвердили 14-й пакет антироссийских санкций. В него входят ограничения на транзит сжиженного природного газа через порты Европы. При этом запрет касается только реэкспорта в третьи страны через Европейский союз. На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что новые санкционные ограничения являются незаконными.

В конце июня польский обозреватель Анджей Шчещняк в материале для издания Myśl Polska заявил, что темпы развития экономики России выше, чем у западных государств, которые ввели в отношении нее санкции. Тогда же стало известно, что Россия выиграла на западных санкциях $30,9 млрд (около 5 трлн рублей).

5 июня президент РФ Владимир Путин отметил, что западные страны собирались подорвать экономику России в течение нескольких месяцев после начала спецоперации, но сейчас очевидно, что этого не произошло. Он указал на то, что страна смогла войти в топ-4 экономик мира в рейтинге объема ВВП по паритету покупательной способности.

Запад усилил санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.