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Голландская журналистка указала на провал санкций ЕС против России

Журналистка ван ден Энде: в магазинах Москвы есть всё, несмотря на санкции ЕС
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Фото: Global Look Press/Vladimir Baranov
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На полках московских магазинов можно найти практически любой товар, санкции Европейского союза (ЕС) не сработали. Об этом 17 июля заявила независимая журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде, два года проживающая в российской столице.

«В Москве ситуация очень хорошая. Даже при существовании режима европейских санкций я не вижу никаких изменений с того момента, как я приехала сюда в 2022 году. В магазинах можно найти практически всё, что угодно. Так что санкции не сработали», — сообщила «РИА Новости» ван ден Энде.

Также она отметила, что жители России имеют доступ к любым СМИ и имеют возможность изучать в том числе и западную повестку.

Независимая журналистка приехала в Москву на конференцию спустя неделю после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года, спустя некоторое время вместе с группой журналистов она посетила Донбасс. Позже ей пришлось столкнуться с угрозами в социальных сетях от соотечественников, блокировкой банковского счета в Нидерландах и санкциями ЕС, из-за чего ван ден Энде осталась в России. В данный момент она продолжает освещение ситуации в зоне спецоперации.

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24 июня страны Евросоюза утвердили 14-й пакет антироссийских санкций. В него входят ограничения на транзит сжиженного природного газа через порты Европы. При этом запрет касается только реэкспорта в третьи страны через Европейский союз. На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что новые санкционные ограничения являются незаконными.

В конце июня польский обозреватель Анджей Шчещняк в материале для издания Myśl Polska заявил, что темпы развития экономики России выше, чем у западных государств, которые ввели в отношении нее санкции. Тогда же стало известно, что Россия выиграла на западных санкциях $30,9 млрд (около 5 трлн рублей).

Западные страны ужесточили санкционное давление в отношении РФ в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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