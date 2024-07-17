Голландская журналистка указала на провал санкций ЕС против России
На полках московских магазинов можно найти практически любой товар, санкции Европейского союза (ЕС) не сработали. Об этом 17 июля заявила независимая журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде, два года проживающая в российской столице.
«В Москве ситуация очень хорошая. Даже при существовании режима европейских санкций я не вижу никаких изменений с того момента, как я приехала сюда в 2022 году. В магазинах можно найти практически всё, что угодно. Так что санкции не сработали», — сообщила «РИА Новости» ван ден Энде.
Также она отметила, что жители России имеют доступ к любым СМИ и имеют возможность изучать в том числе и западную повестку.
Независимая журналистка приехала в Москву на конференцию спустя неделю после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года, спустя некоторое время вместе с группой журналистов она посетила Донбасс. Позже ей пришлось столкнуться с угрозами в социальных сетях от соотечественников, блокировкой банковского счета в Нидерландах и санкциями ЕС, из-за чего ван ден Энде осталась в России. В данный момент она продолжает освещение ситуации в зоне спецоперации.
24 июня страны Евросоюза утвердили 14-й пакет антироссийских санкций. В него входят ограничения на транзит сжиженного природного газа через порты Европы. При этом запрет касается только реэкспорта в третьи страны через Европейский союз. На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что новые санкционные ограничения являются незаконными.
В конце июня польский обозреватель Анджей Шчещняк в материале для издания Myśl Polska заявил, что темпы развития экономики России выше, чем у западных государств, которые ввели в отношении нее санкции. Тогда же стало известно, что Россия выиграла на западных санкциях $30,9 млрд (около 5 трлн рублей).
Западные страны ужесточили санкционное давление в отношении РФ в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.