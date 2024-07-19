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Блинкен признал неэффективность антироссийских санкций

Блинкен: России удалось найти пути по поддержке работы ОПК в условиях санкций
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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России удалось найти пути по поддержке работы оборонно-промышленной базы (ОПК) в условиях антироссийских санкций. Об этом 19 июля заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института.

«Правда также в том, что россияне нашли обходные пути, в частности в своих отношениях с Северной Кореей, Ираном и, к сожалению, с Китаем», — сказал он, отметив, что России удалось «поддерживать работу оборонно-промышленной базы».

Блинкен отметил, что санкции стали нагрузкой на экономику России, однако Вашингтон сделал бы ошибку, если бы рассматривал показатель успешности санкций в отношении изменения курса Москвы. Госсекретарь США также добавил, что Китай предоставляет для российского ОПК ресурсы, а также экспортирует в страну до 70% станков и 90% электроники.

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В конце июня польский обозреватель Анджей Шчещняк в материале для издания Myśl Polska заявил, что темпы развития экономики России выше, чем у западных государств, которые ввели в отношении нее санкции.

Тогда же стало известно, что Россия выиграла на западных санкциях $30,9 млрд (около 5 трлн рублей). Так, за два года ограничений импортеры из западных стран недополучили товаров на общую сумму $256,5 млрд (около 21 трлн рублей). Россия, в свою очередь, перенаправила товары в дружественные страны и заработала на этом около $287,5 млрд (26 трлн рублей). Так, стране удалось компенсировать доходы, а также получить дополнительно около $30 млрд.

24 июня страны Евросоюза утвердили 14-й пакет антироссийских санкций. В него входят ограничения на транзит сжиженного природного газа через порты Европы. При этом запрет касается только реэкспорта в третьи страны через Европейский союз.

Западные страны ужесточили санкционное давление в отношении РФ в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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