В Совфеде предрекли провал новому пакету санкций ЕС

Антироссиские санкции обречены на провал. Об этом председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил в понедельник, 24 июня, отреагировав таким образом на утверждение Евросоюзом (ЕС) 14-го пакета ограничительных мер против России.

По словам сенатора, за последние годы в России уже привыкли к тому, что противники страны хотят утопить, унизить и предотвратить развитие государства во всех сферах жизни: в экономике, в социальной культурной, спортивной и политической сферах.

«Можно перечислять очень долго. Наш народ сосредоточился. Наш народ теперь понимает, где и в чем состоят проблемы. После выборов Владимира Путина [президентом России] мы поняли, что перспективы у нас понятные — мы будем развиваться как великое государство, мы будем решать проблемы сами, ну а те враждебные пакеты, которые без устали принимают некоторые коллеги, в том числе в Евросоюзе, обречены на провал», — сказал Карасин в беседе с Lenta.Ru.

Карасин подчеркнул, что победить Россию невозможно. По его словам, это довольно быстро начинают осознавать страны глобального большинства, которые хотят покончить с диктатом и произвольным формированием враждебной повестки по отношению не только к России, но и другим странам, таким как Куба или КНДР.

«Рождается новый мир, мир многополярный, мир, свободный от условностей, диктата и санкций, и мы будем продолжать строить такой мир», — заключил он.

Принятый 24 июня 14-й пакет антироссийских санкций включает в себя ограничения на транзит российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты, передает RT. Также он вводит ограничения против 116 физических и юридических российских лиц, сообщает 360.ru.

В конце января ЕС ввел санкции в отношении «Лиги безопасного интернета» и ее главы Екатерины Мизулиной. Из заявления объединения следует, что она попала под ограничения якобы за серьезные нарушения прав человека.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ после начала спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Москва предпринимает ответные шаги.