Евросоюз ввел санкции против Мизулиной и «Лиги безопасного интернета»

Евросоюз (ЕС) ввел санкции в отношении «Лиги безопасного интернета» и ее главы Екатерины Мизулиной. Об этом 29 января говорится в заявлении Евросовета.

Как указано в сообщении, помимо организации и ее главы в этот список внесены три сотрудника судебной системы России. Санкции ввели в отношении судьи Басманного районного суда Москвы Валентины Левашовой, межрайонного прокурора столицы Олега Алыпова и судьи Мосгорсуда Людмилы Смолкиной.

Из заявления следует, что все указанные лица попали под ограничения якобы за серьезные нарушения прав человека.

Отмечается, что их активы будут заморожены, а также запрещается предоставлять им средства или экономические ресурсы. Кроме того, вводится запрет на их въезд в страны ЕС.

«Служу России», — написала Мизулина в своем Telegram-канале, комментируя решение Евросовета.

В документе также отмечается, что Левашова, Алыпов и Смолкина внесены в санкционный список в связи с их причастностью к уголовному делу против публициста Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иноагентом). В апреле прошлого года его бприговориил к 25 годам колонии строгого режима по статье о государственной измене, распространении ложной информации о Вооруженных силах (ВС) России и руководстве нежелательной организацией. Судом также был назначен штраф в размере 400 тыс. рублей и запрет заниматься журналистской деятельностью сроком на семь лет.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом Росси Владимиром Путиным в феврале прошлого года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.