Суд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима

Мосгорсуд приговорил публициста Владимира Кара-Мурзу (настоящий материал касается физического лица, выполняющего функции иностранного агента Владимира Кара-Мурзы) к 25 годам колонии строгого режима. Заседание суда прошло в понедельник, 17 апреля. Приговор огласил судья Сергей Подопригоров.

Публициста осудили по делу о распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ, руководстве нежелательной организацией и государственной измене.

Публицисту также назначен штраф в размере 400 тысяч рублей, запрет на журналистскую деятельность сроком семь лет и ограничение свободы на шесть месяцев после освобождения из колонии.

На суде присутствовали посол США в России Линн Трейси, а также секретарь политотдела посольства США Дэвид Бернстайн.

Как сообщил корреспондент «Известий», Кара-Мурза хоть и заявлял публично, что уволился из фонда «Свободная Россия» Натальи Арно, признанного нежелательной организацией в России, но при этом получал зарплату вместе с женой. Суммарно доход супругов от деятельности в фонде составлял $33 тыс. в месяц ($30 тыс. получал сам Кара-Мурза, еще $3 тыс. — его жена). Со счетов фонда деньги шли на личные счета супругов в Bank of America.

От фонда Кара-Мурза получал задания проводить семинары и конференции, на которых должен был продвигать антироссийскую тематику, а также собирать разведывательную информацию о внутриполитической ситуации в стране.

Прокурор попросил приговорить Кара-Мурзу к 25 годам колонии 6 апреля.

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