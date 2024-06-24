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Кто попал в 14-й пакет санкций Евросоюза. Полный список

Российский певец Shaman попал под новые санкции Евросоюза
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В понедельник, 24 июня, Европейский союз (ЕС) принял 14-й пакет антироссийских санкций. Ограничения коснулись 116 физических и юридических лиц, а также транзита российского СПГ через европейские порты, экспорта товаров и технологий двойного назначения, использования за рубежом Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России и многого другого. О том, кто попал под европейские санкции, читайте в материале «Известий».

Журналисты и звезды шоу-бизнеса

Согласно документу, опубликованному в «Официальном журнале ЕС», санкции 14-го пакета затронут российских журналистов, актеров и исполнителей. В санкционном списке оказались:

  • Арам Габрелянов — журналист и издатель, основатель проекта Life и генеральный директор холдинга News Media;
  • Ярослав Дронов — певец и композитор, известный под псевдонимом SHAMAN;
  • Вячеслав Манучаров — актер театра и кино, телеведущий, режиссер;
  • Мария Киселева — депутат Московской городской думы, телеведущая, трехкратная чемпионка Олимпийских игр по синхронному плаванию;
  • Полина Гагарина — певица, композитор, фотомодель;
  • Иван Охлобыстин — актер театра и кино, режиссер, сценарист, продюсер.
Транзит СПГ и технологии: что вошло в 14-й пакет санкций против России
Ограничения коснулись важных секторов экономики страны

Они обвиняются в поддержке спецоперации по защите Донбасса, посещении новых регионов России и пропаганде российских ценностей.

Политики, представители государственных структур

Новый пакет санкций также затронул российских политиков и сотрудников различных ведомств. Под санкции попали:

  • Вадим Яковенко — глава Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество);
  • Александр Моисеев — адмирал, главнокомандующий Военно-морского флота (ВМФ) России.
  • Аймани Кадырова — президент Регионального общественного фонда имени героя РФ Ахмата Кадырова, мать главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова;
  • Дмитрий Мезенцев — государственный секретарь Союзного государства;
  • Родион Мирошник — посол по особым поручениям МИД России;
  • Алексей Ересько — заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ;
  • Андрей Гиба — замначальника ФСБ России по Крыму и Севастополю;
  • Сергей Махнев — старший следователь по особо важным делам СУ ФСБ России по Крыму и Севастополю;
  • Анатолий Солин — судья Военного апелляционного суда России:
  • Андрей Клычков — губернатор Орловской области и другие.

Предприниматели

Новые ограничения не обошли стороной и российских предпринимателей. Среди них руководители компаний, производящих авиационные детали, радиолокационное оборудование, высокотехнологичную оборонную продукцию, а также главы строительных и транспортных компаний.

ЕС утвердил решение о конфискации прибыли от активов России. Что это означает
  • Александр Лузянин — генеральный директор АО «Гидромаш»;
  • Константин Нурьев — генеральный директор ООО «Р-Строй» и владелец этой компании Николай Милкис;
  • Андрей Казаков — и.о. генерального директора ОАО «Новороссийская железная дорога»;
  • Игорь Аксенов — генеральный директор ООО «Волга Днепр»;
  • Игорь Алтушкин — предприниматель, основатель «Русской медной компании»;
  • Роман Троценко — предприниматель, советник директора компании «Роснефть»;
  • Игорь Тонковидов — генеральный директор и председатель правления ПАО «Совкомфлот»;
  • Анна Лужанская — учредитель ООО ТК «Флай Бридж» и другие.

Юридические лица

14-й пакет санкций также вводит ограничения против ряда юридических лиц. Среди них:

  • Международный детский центр «Артек»;
  • Строительная компания ООО «Р-Строй»;
  • АО «Объединенная приборостроительная корпорация»;
  • АО «Научно-технический центр «Атлас»;
  • Нижегородское акционерное общество «Гидромаш» имени Лузянина;
  • Федеральное государственное унитарное предприятие «Новороссийская железная дорога»;
  • ОАО «Уральские авиалинии»;
  • Региональный общественный фонд имени героя РФ Ахмата Кадырова;
  • ООО «Инкотех»;
  • Институт развития Интернета (ИРИ) и другие.
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