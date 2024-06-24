Кто попал в 14-й пакет санкций Евросоюза. Полный список
В понедельник, 24 июня, Европейский союз (ЕС) принял 14-й пакет антироссийских санкций. Ограничения коснулись 116 физических и юридических лиц, а также транзита российского СПГ через европейские порты, экспорта товаров и технологий двойного назначения, использования за рубежом Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России и многого другого. О том, кто попал под европейские санкции, читайте в материале «Известий».
Журналисты и звезды шоу-бизнеса
Согласно документу, опубликованному в «Официальном журнале ЕС», санкции 14-го пакета затронут российских журналистов, актеров и исполнителей. В санкционном списке оказались:
- Арам Габрелянов — журналист и издатель, основатель проекта Life и генеральный директор холдинга News Media;
- Ярослав Дронов — певец и композитор, известный под псевдонимом SHAMAN;
- Вячеслав Манучаров — актер театра и кино, телеведущий, режиссер;
- Мария Киселева — депутат Московской городской думы, телеведущая, трехкратная чемпионка Олимпийских игр по синхронному плаванию;
- Полина Гагарина — певица, композитор, фотомодель;
- Иван Охлобыстин — актер театра и кино, режиссер, сценарист, продюсер.
Они обвиняются в поддержке спецоперации по защите Донбасса, посещении новых регионов России и пропаганде российских ценностей.
Политики, представители государственных структур
Новый пакет санкций также затронул российских политиков и сотрудников различных ведомств. Под санкции попали:
- Вадим Яковенко — глава Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество);
- Александр Моисеев — адмирал, главнокомандующий Военно-морского флота (ВМФ) России.
- Аймани Кадырова — президент Регионального общественного фонда имени героя РФ Ахмата Кадырова, мать главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова;
- Дмитрий Мезенцев — государственный секретарь Союзного государства;
- Родион Мирошник — посол по особым поручениям МИД России;
- Алексей Ересько — заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ;
- Андрей Гиба — замначальника ФСБ России по Крыму и Севастополю;
- Сергей Махнев — старший следователь по особо важным делам СУ ФСБ России по Крыму и Севастополю;
- Анатолий Солин — судья Военного апелляционного суда России:
- Андрей Клычков — губернатор Орловской области и другие.
Предприниматели
Новые ограничения не обошли стороной и российских предпринимателей. Среди них руководители компаний, производящих авиационные детали, радиолокационное оборудование, высокотехнологичную оборонную продукцию, а также главы строительных и транспортных компаний.
- Александр Лузянин — генеральный директор АО «Гидромаш»;
- Константин Нурьев — генеральный директор ООО «Р-Строй» и владелец этой компании Николай Милкис;
- Андрей Казаков — и.о. генерального директора ОАО «Новороссийская железная дорога»;
- Игорь Аксенов — генеральный директор ООО «Волга Днепр»;
- Игорь Алтушкин — предприниматель, основатель «Русской медной компании»;
- Роман Троценко — предприниматель, советник директора компании «Роснефть»;
- Игорь Тонковидов — генеральный директор и председатель правления ПАО «Совкомфлот»;
- Анна Лужанская — учредитель ООО ТК «Флай Бридж» и другие.
Юридические лица
14-й пакет санкций также вводит ограничения против ряда юридических лиц. Среди них:
- Международный детский центр «Артек»;
- Строительная компания ООО «Р-Строй»;
- АО «Объединенная приборостроительная корпорация»;
- АО «Научно-технический центр «Атлас»;
- Нижегородское акционерное общество «Гидромаш» имени Лузянина;
- Федеральное государственное унитарное предприятие «Новороссийская железная дорога»;
- ОАО «Уральские авиалинии»;
- Региональный общественный фонд имени героя РФ Ахмата Кадырова;
- ООО «Инкотех»;
- Институт развития Интернета (ИРИ) и другие.