В Якутии обнаружены обломки пропавшего вертолета Robinson

Пропавший вертолет Robinson R44 обнаружен в Якутии полностью разрушенным. Об этом 22 июля сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Уточняется, что найдены тела пилота и трех пассажиров.

«Согласно поступившей информации руководителя Саха (Якутского) МТУ Росавиации, в результате поисково-спасательных работ воздушное судно Robinson обнаружено полностью в разрушенном состоянии», — говорится в сообщении.

Вертолет Robinson R44 пропал в Алданском районе Якутии 19 июля. Сначала у воздушного судна сработал аварийный радиомаяк, а позже пилот не вышел на связь в назначенное время. Кроме пилота на борту вертолета находились три пассажира. Проводится проверка по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Позднее, 21 июля, сообщалось о приостановке операции по обнаружению пропавшего Robinson R44 из-за плохих метеоусловий. На следующий день поиски были возобновлены.