В Якутии пропал вертолет с четырьмя людьми на борту
В Республике Саха (Якутия) возбудили уголовное дело по факту пропажи вертолета, на борту которого находились четыре человека. Об этом 19 июля сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
«По предварительным данным, ночью 19 июля 2024 года в Алданском районе Республики Саха (Якутия) у воздушного судна Robinson R44II сработал аварийный радиомаяк. В назначенное время пилот не вышел на связь. На текущий момент местонахождение вертолета неизвестно», — говорится в публикации в Telegram-канале.
Отмечается, что по данному факту проводится проверка по признакам преступления, предусмотренным ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).
«На борту воздушного судна находились пилот и три пассажира», — отметили в управлении.
Помимо проверки, проводятся поисково-спасательные мероприятия, чтобы установить местонахождение пропавших пилота и граждан.
Ранее, 12 июля произошло крушение самолета Sukhoi Superjet 100, это случилось в деревне Апраксино Коломенского района Московской области. На борту воздушного судна находились только три члена экипажа, они погибли.
Лайнер принадлежал компании «Газпром авиа» и был выпущен в 2014 году. Борт вылетел с завода в Луховицах после ремонта и направлялся в аэропорт Внуково. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ).