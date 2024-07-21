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Поиски вертолета Robinson R44 в Якутии приостановлены из-за погоды

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Фото: Global Look Press/Alexander Legky
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Операция по обнаружению пропавшего в Якутии вертолета Robinson R44 приостановлена до 22 июля из-за плохих метеоусловий. Об этом 21 июля сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

«Поисково-спасательному воздушному судну пока не удалось обнаружить пропавший Robinson R44 по координатам от его аварийного радиомаяка. Обследовать полностью планируемый квадрат в 20 км не получилось из-за ухудшения метеоусловий», — написал Кореняко в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в операции участвует вертолет Ми-8МТВ-1 авиакомпании «Полярные авиалинии», на его борту находятся два врача и три спасателя Якутской региональной поисково-спасательной базы. Сейчас воздушное судно возвращается на аэродром Мадан.

По словам руководителя Саха (Якутского) межрегионального транспортного управления Росавиации Олега Ворошилова, который руководит операцией, поиски возобновятся на следующий день, 22 июля, если установятся подходящие погодные условия. Тогда тот участок, который пока не смогли осмотреть, будет проверен.

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Крушение могло произойти из-за ошибки экипажа, погодных условий или неисправности оборудования

Вертолет Robinson R44 пропал в Алданском районе Якутии 19 июля. Сначала у воздушного судна сработал аварийный радиомаяк, а позже пилот не вышел на связь в назначенное время. Кроме пилота, на борту вертолета находились три пассажира. Проводится проверка по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

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