Клинтоны поддержали идею выдвижения Харрис кандидатом в президенты от демократов

Вице-президент США Камала Харрис получила поддержку на выдвижение кандидатом в президентских выборах от бывшего президента американского лидера Билла Клинтона и его супруги, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон.

«Мы присоединяемся к [Джо Байдену] и поддерживаем вице-президента США Камалу Харрис», — говорится в сообщении на странице Билла Клинтона в социальной сети Х (бывш. Twitter).

В тексте также отмечается, что чета Клинтон готова «делать всё возможное, чтобы поддержать ее».

Ранее в этот день сообщалось, что Джо Байден отказался от участия в президентской гонке. Президент США также пообещал подробнее рассказать о своем решении в обращении к нации позднее на неделе. Он также поддержал выдвижение Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов и призвал своих сторонников объединиться и одержать победу над кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.

В свою очередь, Камала Харрис заявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом на выборах от демократов и отметила, что готова сделать всё, чтобы заслужить эту позицию.

19 июля в беседе с «Известиями» юрист, политолог, бывший сенатор-республиканец от штата Пенсильвания Брюс Маркс указал, что политик — не очень сильный кандидат для выдвижения на пост президента США. Однако она единственная, кто может заменить Байдена, так как партия не провела праймериз.

Кроме того, NBC News сообщал, что союзники Харрис готовятся к ее выдвижению на пост президента США. Они планируют, как будет выглядеть ее предвыборная кампания и каким может быть ее путь к победе в ноябре, рассказали телеканалу два источника.

18 июля сообщалось, что Харрис возглавила список претендентов на пост кандидата в президенты от Демократической партии. По данным Newsweek, шанс ее выдвижения составляет 45%, тогда как у Байдена только 40%.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.