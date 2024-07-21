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СМИ сообщили о четырех авиаударах США и Великобритании по Йемену
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Мощный ливень накрыл Москву
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Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Общество
Организаторы выступления Глюкозы в Красноярске намерены подать в суд на артистку
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Хуситы заявили об отсутствии «красных линий» в ответе на авиаудары Израиля
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Канцлер Германии Шольц признался, что пользуется ламповым телевизором
Мир
Путин заявил о неизменной поддержке Сирии в отстаивании суверенитета
Общество
Фадеев заявил о намерении подать иск к Глюкозе о запрете петь его песни
Происшествия
Экс-министра спорта Дагестана Магомедова госпитализировали из СИЗО №1 в Москве
Политика
В Госдуме назвали слова Зеленского о переговорах с РФ игрой на западную публику
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В двух районах Бурятии ввели режим ЧС из-за обрушения моста
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Джо Байден отказался от участия в президентской гонке
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Зеленский признал сложную для ВСУ ситуацию с потерями на фронте
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В Германии заявили о провале санкций против РФ
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Байден вышел из президентской гонки. Что это значит
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Захарова прокомментировала решение Байдена выйти из президентской гонки
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Байден поддержал выдвижение Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов
Мир
Пушков сделал прогноз о будущем США при выдвижении Клинтон кандидатом в президенты

Андрей Климов про Байдена

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