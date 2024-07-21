Илон Маск призвал создать лунную базу с постоянным поселением
Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск выступил 21 июля с предложением создать на Луне базу с постоянным поселением.
«Нам следует создать постоянно оккупированную лунную базу», — написал он на своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter, заблокирован в РФ).
Ранее, 20 июля, Маск сообщил, что США пора достичь больших высот, отправив астронавтов на Марс. В своем посте он отметил, что каждый, кто хочет стать космическим путешественником и помочь освоению планеты, «должен иметь возможность сделать это».
До этого, 8 апреля, Маск заявил, что компания SpaceX в течение пяти лет сможет доставить людей на Луну, а в течение 7–9 лет — на Марс. По его словам, на первом Starship, который приземлится на четвертой от Солнца планете, не будет людей. По его мнению, освоив нахождение на двух небесных телах, человечество в дальнейшем сможет достичь и других и таким образом получить больше шансов выжить.