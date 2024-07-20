Маск заявил о необходимости отправить американских астронавтов на Марс

США пора достичь больших высот, отправив астронавтов на Марс. Об этом заявил 20 июля американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск.

«И теперь Америке пора достичь гораздо больших высот, отправив астронавтов на Марс!» — написал он на своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter, заблокирован в РФ).

В своем посте Маск отметил, что каждый, кто хочет стать космическим путешественником и помочь освоению Марса, «должен иметь возможность сделать это».

Ранее, 8 апреля, Маск заявил, что компания SpaceX в течение пяти лет сможет доставить людей на Луну, а в течение 7–9 лет — на Марс. По его мнению, освоив нахождение на двух планетах, человечество в дальнейшем сможет достичь и других и таким образом получить больше шансов выжить.