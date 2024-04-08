Маск заявил о планах SpaceX доставить людей на Луну в течение пяти лет

Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск предполагает, что в течение пяти лет компания сможет доставить людей на Луну, а в течение семи-девяти лет — на Марс. Об этом он заявил 8 апреля в интервью предпринимателю Николаю Тангену, опубликованному в соцсети X (бывш. Twitter).

«Первый Starship, который приземлится на Марсе, на котором сначала не будет людей, думаю, возможно, в течение пяти лет. <…> Думаю, что мы доставим людей на Луну в течение пяти лет. <…> Первые люди на Марсе, думаю, в течение семи лет или около того, от семи до девяти лет», — сказал он.

По мнению Маска, освоив нахождение на двух планетах, человечество в дальнейшем сможет достичь и других и таким образом получить больше шансов выжить.

Ранее, 6 апреля, Маск выразил мнение, что человеческой цивилизации осталось существовать лишь несколько сотен лет, если она не станет межпланетной. По его словам, необходимо поддерживать нынешний уровень технологического развития, пока существование на Марсе не станет самодостаточным. Данную задачу он считает возможным решить в течение 20 лет.

Позже, 7 апреля, он уточнил в ходе выступления на базе SpaceX, что для колонизации Марса в течение указанного срока потребуется доставить туда не менее миллиона человек и несколько миллионов тонн грузов.