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Маск отвел человечеству не более нескольких сотен лет

Илон Маск: если мы не станем межпланетными, цивилизация умрет
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Фото: AP/Leon Neal
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Предприниматель и миллиардер из США Илон Маск спрогнозировал, сколько времени еще просуществует цивилизация. Об этом 6 апреля он написал в соцсети X (бывший Twitter).

«Цивилизация должна поддерживать нынешний технологический уровень до тех пор, пока Марс не станет пригодным для проживания, что может быть достигнуто в течение порядка 20 лет. Если мы станем межпланетными, а затем и межзвездными, наша цивилизация просуществует миллионы лет. Если нет, то, возможно, всего несколько сотен лет», — написал он.

Так миллиардер ответил на вопрос журналиста и футуролога Эда Крассенштейна.

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Ранее, 1 апреля, Маск заявил, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) может привести человечество к гибели с вероятностью 10–20%. При этом бизнесмен считает, что развитием таких технологий всё же стоит заниматься, потому что позитивные сценарии в этом вопросе перевешивают негативные.

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