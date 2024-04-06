Маск отвел человечеству не более нескольких сотен лет
Предприниматель и миллиардер из США Илон Маск спрогнозировал, сколько времени еще просуществует цивилизация. Об этом 6 апреля он написал в соцсети X (бывший Twitter).
«Цивилизация должна поддерживать нынешний технологический уровень до тех пор, пока Марс не станет пригодным для проживания, что может быть достигнуто в течение порядка 20 лет. Если мы станем межпланетными, а затем и межзвездными, наша цивилизация просуществует миллионы лет. Если нет, то, возможно, всего несколько сотен лет», — написал он.
Так миллиардер ответил на вопрос журналиста и футуролога Эда Крассенштейна.
Ранее, 1 апреля, Маск заявил, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) может привести человечество к гибели с вероятностью 10–20%. При этом бизнесмен считает, что развитием таких технологий всё же стоит заниматься, потому что позитивные сценарии в этом вопросе перевешивают негативные.