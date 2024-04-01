Маск заявил о риске гибели человечества из-за ИИ с вероятностью 10–20%

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) может привести человечество к гибели с вероятностью 10–20%. Об этом американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил 1 апреля на семинаре «Великие дебаты об ИИ» в Лос-Анджелесе, США.

«Я думаю, есть некоторая возможность, что он (ИИ. — Ред.) уничтожит человечество. Я, пожалуй, соглашусь с [британско-канадским ученым, изучающим ИИ] Джеффри Хинтоном, что она составляет 10 или 20%, или около того», — сказал Маск, его слова приводит издание Business Insider.

При этом бизнесмен считает, что развитием таких технологий всё же стоит заниматься, потому что позитивные сценарии в этом вопросе перевешивают негативные.

Исследователь информационной безопасности в сфере ИИ и директор Лаборатории кибербезопасности при Университете Луисвилля Роман Ямпольский заявил Business Insider, что гибель человечества из-за этой технологии действительно возможна, но Маск не прав в оценке ее вероятности. Ямпольский ставит такую возможность «на 99,999999%».

Ранее, 13 марта, Маск заявил, что в 2025 году ИИ станет умнее любого человека на земле, а к 2029 году эта технология может превзойти по интеллекту всё человечество.

1 марта Маск подал судебный иск против OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана. По мнению бизнесмена, эта компания отказалась от своей первоначальной миссии некоммерческого проекта с открытым исходным кодом. Получая финансирование от американской корпорации Microsoft, OpenAI подрывает свои ценности.

Маск и до этого не раз критиковал работу различных ИИ. Так, 22 февраля он осудил компанию Google за расизм при программировании нейросети Gemini, написав об этом на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter). Такую реакцию Маска вызвали регулярные ошибки нейросети, когда она меняла у изображенных на картинках людей пол или цвет кожи.