Алиев объяснил невозможность подписания мирного договора Баку и Еревана

Баку и Ереван не могут заключить мирный договор из-за Конституции Армении, в которой содержится ссылка на документ, предполагающий объединение с Нагорным Карабахом. Об этом 20 июля заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе Второго Шушинского глобального медиафорума, передает Azertag.

Азербайджанский лидер напомнил, что в Конституции есть ссылки на Декларацию о независимости, представляющую «территориальную угрозу» Азербайджану, поскольку в ней говорится об объединении.

«Пока этот пункт существует, мирное соглашение невозможно. <…> Это абсолютно не является частью нашего вмешательства. Но с этим пунктом в их Конституции это невозможно», — пояснил Алиев, добавив, что Конституция выше любого документа, включая международный договор.

По его словам, азербайджанская сторона не хочет оказаться в ситуации, когда Ереван однажды «передумает».

При этом президент Азербайджана отметил, что работа над согласованием текста продолжается.

Накануне Алиев также сообщил, что текст мирного соглашения между Баку и Ереваном на данный момент согласован на 80–90%. Он рассказал, что Армения была вынуждена изъять из проекта договора положение и термины, которые были связаны с Нагорным Карабахом, что в свою очередь «открыло путь для дальнейшего развития процесса».

24 мая стало известно, что Ереван и Баку отводят войска с участка границы в Тавуше и доверяют ее охрану пограничникам. В свою очередь эксперт Института Ближнего Востока, эксперт Российского совета по международным делам Сергей Балмасов в беседе с «Известиями» усомнился в скором мире между Арменией и Азербайджаном.

В середине апреля прошла встреча государственных комиссий Армении и Азербайджана по делимитации госграницы. Тогда Ереван и Баку решили основывать свое решение по границам на Алма-Атинской декларации от 1991 года. В результате этого под контроль Баку перешли четыре села. В селе Тавуш начались акции против процесса делимитации и демаркации.

Декларацию о признании границ Азербайджана премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал 5 октября 2023 года. Она включила в себя и Нагорный Карабах. Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября взяло регион под контроль и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий. Однако, в частности в апреле текущего года, сообщалось о нескольких инцидентах на границах государств.