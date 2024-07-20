Алиев заявил о готовности мирного соглашения с Арменией на 90%

Текст мирного соглашения между Баку и Ереваном на данный момент согласован на 80–90%. Об этом 20 июля сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев на проходящем в городе Шуша международном медиафоруме.

«Что касается мирного соглашения, то, по информации, предоставленной мне министром иностранных дел, 80–90% текста уже согласовано», — сказал он.

Алиев отметил, что Армения была вынуждена изъять из проекта договора положение и термины, которые были связаны с Нагорным Карабахом, что, в свою очередь, «открыло путь для дальнейшего развития процесса».

Однако президент Азербайджана подчеркнул, что для Баку до сих пор открыты два вопроса, связанных с роспуском минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и с текстом армянской Конституции. Во-первых, он отметил, что обеим сторонам необходимо «совместно обратиться в ОБСЕ с просьбой о роспуске минской группы», так как в течение последних пары лет «эта группа фактически бездействует». Но в Ереване отказываются принимать это предложение, добавил Алиев.

«Минская группа де-факто не существует. Если Армения не считает нужным ликвидировать ее де-юре, это означает, что у них всё еще есть территориальные претензии к Азербайджану. И это очень серьезный фактор, своего рода лакмусовая бумага: действительно ли они говорят то, что думают? Я говорю это потому, что обычно они говорят совершенно противоположное тому, что делают», — сказал лидер азербайджанского государства.

Так, он подчеркнул, что на данный момент слова нужно подкреплять практическими шагами, первым из которых может стать совместное обращение в ОБСЕ.

Вторым таким шагом Алиев назвал изменение текста Конституции Армении. Он обратил внимание на то, что азербайджанская сторона не пытается вмешаться во внутренние дела Еревана, однако Конституция Армении ссылается на акт о независимости этой страны, в котором открыто говорится об «объединении» Армении с так называемым Нагорным Карабахом.

Президент Азербайджана заявил, что до тех пор, пока в Конституции Армении присутствует это положение, мирный договор невозможен, поскольку Конституция «превыше любого другого документа, включая международные договора».

«Мы не хотим столкнуться с ситуацией, когда они однажды передумают и нам придется снова сделать то, что было сделано в сентябре прошлого года», — заключил Алиев.

Ранее, 24 мая, стало известно, что Ереван и Баку отводят войска с участка границы в Тавуше и доверяют ее охрану пограничникам. В свою очередь, эксперт Института Ближнего Востока, эксперт Российского совета по международным делам Сергей Балмасов в беседе с «Известиями» усомнился в скором мире между Арменией и Азербайджаном.

В середине апреля прошла встреча государственных комиссий Армении и Азербайджана по делимитации госграницы. Тогда Ереван и Баку решили основывать свое решение по границам на Алма-Атинской декларации от 1991 года. В результате этого под контроль Баку перешли четыре села. В селе Тавуш начались акции против процесса делимитации и демаркации.

Декларацию о признании границ Азербайджана Пашинян подписал 5 октября 2023 года. Она включила в себя и Нагорный Карабах. Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября взяло регион под контроль и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий, однако, в частности, в апреле текущего года сообщалось о нескольких инцидентах на границах государств.