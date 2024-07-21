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Сюжет:

Трамп рассказал о полученном после покушения письме от Си Цзиньпина

Reuters: Трамп рассказал о письме, полученном от Си Цзиньпина после покушения
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Фото: Global Look Press/Liu Weibing
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Бывший президент США, кандидат-республиканец на этот пост Дональд Трамп после покушения на свою жизнь получил от председателя КНР Си Цзиньпина письмо. Об это 21 июля сообщило агентство Reuters.

«[Си Цзиньпин] написал мне прекрасную записку на днях, когда узнал, что произошло», — рассказал Трамп во время своего митинга в Мичигане.

Он упомянул послание от председателя КНР, когда говорил о своих планах во внешней политике США в случае возвращения в Белый дом. Также кандидат-республиканец указал, что после покушения ему приходили ободряющие послания и от других мировых лидеров.

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Во время митинга в Гранд-Рапидс в Мичигане, на котором также присутствовал кандидат на должность вице-президента США Джей Ди Вэнс, Трамп подчеркнул, что хорошо ладил с Си Цзиньпином.

Американский политолог, востоковед Низар Фарсах в тот же день рассказал «Известиям», что Трамп может изменить внешнюю политику Вашингтона, если вновь станет президентом, потому что республиканец «хочет быть откровенным с Китаем и Россией», а также планирует опираться исключительно на интересы США.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании, где тот проводил предвыборный митинг. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. Один из зрителей был погиб при стрельбе, еще два человека пострадали. Снайпер ФБР ликвидировал нападавшего ответным огнем. Директор Секретной службы США Кимберли Читл в интервью ABC News взяла на себя ответственность за покушение на кандидата в президенты, но отказалась покидать пост из-за этого инцидента.

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