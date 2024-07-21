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Трамп и Вэнс провели совместный митинг в Мичигане

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Фото: REUTERS/Tom Brenner
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В штате Мичиган состоялся первый совместный митинг бывшего президента США, республиканского кандидата на этот пост Дональда Трампа и претендента на пост вице-президента Джея Ди Вэнса.

«Вместе мы будем бороться, бороться, бороться!» — воскликнул с трибуны Трамп.

Кандидат-республиканец собрал целый стадион сторонников. На митинге Трамп ответил на претензии оппонентов, обвиняющих его в угрозах демократии: он заявил, что 13 июля, в день покушения на его жизнь, «получил пулю за демократию».

После того нападения бывший глава Белого дома по рейтингам на 5% опережает действующего президента США Джо Байдена и на 3% — вице-президента Камалу Харрис, которая может стать кандидатом на пост главы государства от Демократической партии в случае, если Байден покинет президентскую гонку.

«Камала Харрис сказала, что я не предан этой стране. Ну я не знаю Камалу. Я служил в Корпусе морской пехоты США и строил бизнес. Что, черт возьми, ты сделала?» — задался вопросом во время митинга Вэнс.

На мероприятии Трамп рассказал, как изменит внешнюю политику США, если вновь станет президентом. В частности, он поделился, что хорошо ладил с председателем КНР Си Цзиньпином, который написал кандидату-республиканцу «замечательное» письмо после покушения. Также Трамп отметил, что способен найти общий язык с главой КНДР Ким Чен Ыном и убедить его не наращивать количество ядерных вооружений.

Вэнс, продолжая тему внешней политики, напомнил, что США всегда демонстрируют силу, участвуя в вооруженных конфликтах, но некоторые из кризисов на самом деле не должны касаться Вашингтона.

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В тот же день телеканал NBC News сообщил, что у Белого дома собрались демонстранты, которые установили микрофон и кричали в него, что Байден проигрывает, и призывали действующего президента выйти из предвыборной гонки и «передать эстафету».

Тогда же американский политолог и востоковед Низар Фарсах в разговоре с «Известиями» отметил, что Трамп в случае победы на выборах может изменить внешнюю политику США. В частности, республиканский кандидат не понимает, как украинский конфликт служит интересам Вашингтона. Эксперт уверен, что бывший глава Белого дома сможет найти общий язык с президентом России Владимиром Путиным в вопросе мирного урегулирования этого кризиса.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании, где тот проводил предвыборный митинг. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще два человека были ранены. Нападавший был ликвидирован ответным огнем снайпера ФБР. Директор Секретной службы США Кимберли Читл в интервью ABC News взяла на себя ответственность за покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, но подчеркнула, что не покинет свой пост из-за случившегося.

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