Американский политолог указал на способность Трампа наладить внешнюю политику США

Бывший президент США, кандидат на этот пост от Республиканской партии Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом может «наладить» внешнюю политику Вашингтона в отношении Москвы и Пекина, а также изменить подход к украинскому конфликту. Об этом 21 июля заявил «Известиям» американский политолог, востоковед Низар Фарсах.

«Я думаю, что он наладит внешнюю политику, чтобы показать, насколько он отличается от других. Он хочет быть откровенным президентом. Он хочет быть откровенным с Китаем и Россией. <…> Он просто скажет: «Это плохо для США. Поэтому вы должны прекратить это делать» или «Мы позаботимся о том, чтобы вы заплатили большую цену за это», — отметил Фарсах.

Политолог обратил внимание, что в своей внешней политике Трамп не будет использовать риторику о правах человека, а будет опираться исключительно на интересы США и защищать их.

Фарсах указал, что Трамп и его команда не понимают, как украинский конфликт помогает достижению целей Вашингтона. Он, по словам политолога, уверен, что этот кризис — «европейская проблема» и США не стоит в нее вмешиваться. Эксперт также отметил, что Трамп — хороший переговорщик, поэтому он сможет договориться с президентом России Владимиром Путиным об урегулировании конфликта.

Политолог также обратил внимание, что бывший американский лидер в целом хорошо умеет находить общий язык с политиками, а также легко добивается их уважения. Вернувшись в Белый дом, республиканец будет президентом, который четко обозначает свои интересы и добивается желаемого с помощью сделок.

Ранее в этот день Трамп, выступая на митинге своих сторонников в городе Гранд-Рапидс в штате Мичиган заявил, что урегулирует конфликт на Украине еще до инаугурации. Кандидат-республиканец также уверен, что предотвратит третью мировую войну.

Подобное заявление прозвучало и 27 июня на дебатах президента США Джо Байдена и Трампа. Бывший американский лидер тогда сказал, что сможет урегулировать конфликт на Украине, однако считает условия РФ неприемлемыми.

Президент России, комментируя это, заявил, что Москва серьезно относится к заявлениям Трампа и видит в них готовность и желание остановить конфликт. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что РФ пока не понимает, каким способом республиканский кандидат собирается добиться такого быстрого разрешения конфликта.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.