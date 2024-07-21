Реклама
Прямой эфир
Общество
Роспотребнадзор сообщил о случаях лихорадки Западного Нила в России
Армия
Российские истребители не допустили нарушения госграницы парой В-52Н ВВС США
Общество
Рособрнадзор рассказал об увеличении числа стобалльников благодаря пересдаче ЕГЭ
Мир
На Украине заявили о повреждении критической инфраструктуры в Сумской области
Армия
Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили живую силу ВСУ и сорвали ротацию противника
Армия
Мотострелков группировки войск «Центр» наградили государственными наградами
Армия
В МО рассказали о ежедневной сдаче в плен бойцов ВСУ на ореховском направлении
Мир
Жара выше 40 градусов расплавила асфальт в турецком Бодруме
Культура
В Керчи археологи нашли остатки построенного более 2 тыс. лет назад храма
Армия
Минобороны России рассказало о подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне спецоперации
Мир
Кличко допустил вероятность проведения Зеленским референдума по миру на Украине
Общество
Сальдо заявил о готовности принять представителей западных стран
Мир
Во Франции некоторым российским журналистам отказали в праве освещать Олимпиаду
Мир
Трамп рассказал о полученном после покушения письме от Си Цзиньпина
Армия
ВС РФ освободили населенные пункты Розовка и Песчаное Нижнее в зоне спецоперации
Общество
Следствие проведет медицинские экспертизы со всеми пострадавшими в «Крокусе»
Мир
Землетрясение магнитудой 4,5 было зафиксировано на востоке Ирана
Мир
Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине и не допустить мировую войну
Сюжет:

Карта спецоперации на Украине 21 июля

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 21 июля можно в материале «Известий».

Как сообщили в Минобороны, за минувшие сутки подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 34-й бригады морской пехоты, 15-й механизированной бригады ВСУ, 127-й бригады теробороны и 13-й бригады Нацгвардии.

Кроме того, подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных действий освободили населенные пункты Розовка Луганской Народной Республики и Песчаное Нижнее Харьковской области, а также заняли более выгодные рубежи и позиции.

Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й, 80-й десантно-штурмовых бригад и 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и склад, на котором хранилось до 400 т боеприпасов ВСУ. Также поражены цеха предприятия военно-промышленного комплекса Украины, живая сила и военная техника ВСУ в 133 районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 630 самолетов, 278 вертолетов, 27 955 беспилотных летательных аппаратов, 554 зенитных ракетных комплекса, 16 624 танка и других боевых бронированных машин, 1381 боевая машина реактивных систем залпового огня, 12 184 орудия полевой артиллерии и минометов, 23 910 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024