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СМИ отметили эффектное появление Мелании Трамп в костюме Dior на партийном съезде

Мелания Трамп в красном блистала на финальном дне съезда Республиканской партии
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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Мелания Трамп 18 июля впервые за долгое время вышла в свет с супругом, экс-президентом США Дональдом Трампом и посетила последний день съезда Республиканской партии в городе Милуоки, штат Висконсин, чтобы поддержать мужа в президентской гонке.

На мероприятии присутствовали и другие члены семьи Трампа — дочь Иванка, сын Эрик, а также зять Джаред Кушнер.

Появление бывшей первой леди на съезде вызвало широкое обсуждение в западных СМИ. Как отмечает Associated Press, в ходе этой президентской гонки семья бывшего американского главы государства держалась подальше от предвыборной кампании, однако присутствие Мелании на мероприятии продемонстрировало единство после покушения на жизнь Трампа.

The New York Times также обратил внимание на наряд Мелании на съезде. Она вышла на сцену в красном костюме с жакетом и юбкой от Dior и лаковых туфлях-лодочках Christian Louboutin на тонкой шпильке. Издание указывает, что Мелания уже появлялась в этом жакете в 2017 году на праздновании Дня взятия Бастилии в Париже.

«Это было напоминанием о том, насколько мощным помощником может быть бывшая первая леди, когда она того пожелает: как в искусстве создания имиджа, так и в игре», — отмечает газета.

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Во время съезда Республиканской партии Трамп заявил, что согласен баллотироваться на пост президента США на ноябрьских выборах. Свое выступление он начал со слов о том, что одержит «невероятную победу» во время голосования в ноябре. Как писало издание Politico 19 июля, речь кандидата в президенты США на партийном съезде в Милуоки стала самой длинной в истории страны с 1976 года.

На мероприятии также выступила внучка Трампа Кай. Она рассказала о «другой стороне» политика, «которую люди не часто видят». Так, 17-летняя Кай заявила, что в ее глазах Трамп проявляет себя как заботливый дедушка, который предлагает внукам конфеты, пока родители не видят, и всегда интересуется их успехами в школе.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании, где тот проводил предвыборный митинг. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое человек получили ранения. Нападавший был ликвидирован ответным огнем снайпера ФБР.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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