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СМИ назвали выступление Трампа на съезде самым длинным в истории США

Politico: речь Трампа на съезде стала самой длинной в истории США
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Фото: TASS/AP/Carolyn Kaster
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Речь кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на партийном съезде в Милуоки стала самой длинной в истории страны с 1976 года. Об этом 19 июля сообщила газета Politico.

«В течение 90-минутной речи в Милуоки — самой длинной речи кандидата в президенты в истории [США]», — говорится в публикации.

Телеканал CNN отметил, что во время выступления Трамп призвал к единству и рассказал подробности покушения на его жизнь, а также изложил ключевые предвыборные обещания, касающиеся экономики и границ.

«Только две другие речи длились более часа: [42-й президент США] Билл Клинтон говорил час и пять минут в 1996 году, а выступление [43-го президента США] Джорджа Буша – младшего в 2004 году длилось один час и две минуты», — добавили в сообщении CNN.

При этом в 2016 году Трамп выступал один час и 15 минут, а в 2020 году — один час и 10 минут.

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Ранее в этот день Трамп заявил, что согласен баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии на ноябрьских выборах. Свое выступление он начал со слов о том, что одержит «невероятную победу» во время голосования в ноябре.

До этого, 15 июля, Трамп получил достаточно голосов на съезде Республиканской партии, чтобы стать кандидатом в президенты. Голосование за кандидатов фактически оказалось формальным, так как по результатам внутрипартийных выборов Трамп уверенно обошел остальных кандидатов от партии.

21 июня агентство Reuters сообщило, что предвыборный штаб Трампа собрал около $116 млн, а штаб его соперника Джо Байдена — лишь $91 млн, и это свидетельствует о «резком финансовом повороте» в предвыборной кампании кандидата от республиканцев.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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