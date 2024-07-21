Аналитик предрек втягивание Ирана и США в конфликт после атак Израиля по Йемену

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» специально провоцируют Израиль на удары по Йемену, чтобы добиться поражения еврейского государства во всех его противостояниях в ближневосточном регионе. При дальнейшей эскалации в конфликт могут быть втянуты Тегеран и Вашингтон. Об этом 20 июля заявил «Известиям» политический аналитик, экс-советник конгресса США Джеймс Джатрас.

«На мой взгляд, именно этого и добивались хуситы, нанося удар с беспилотника по Тель-Авиву. Они хотели спровоцировать израильтян на атаку против Йемена. Я думаю, что хуситы показывают, что они могут нанести удар по израильтянам, создать для них проблемы, а израильтяне нанесут ответный удар, но безрезультатно. Другими словами, для хуситов это очень эффективный способ причинить вред израильтянам, а израильтяне могут только выть от боли, не оказывая никакого реального воздействия на хуситов», — сказал он.

По мнению аналитика, Израиль на данный момент находятся в очень сложном положении, поскольку их кампания в секторе Газа не приносит успеха.

«Они говорят о создании еще одного фронта против «Хезболлы» на севере, что, откровенно говоря, стало бы для них военной катастрофой. У них есть противостояние на Западном берегу, которое также обостряется. Таким образом, мы можем насчитать два фронта, может быть, два с половиной, может быть, три фронта, и вот теперь открывается четвертый, который они должны попытаться защитить», — отметил Джатрас.

По итогу, продолжил он, израильтяне ведут борьбу сразу на нескольких фронтах, однако ни на одном из них они не могут добиться успеха — это очень большая проблема для Израиля. Аналитик подчеркнул, что именно этого и пытаются добиться хуситы.

Кроме того, он добавил, что в такое положение еврейское государство поставил сам премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

«И единственным выходом для него теперь представляется дальнейшая эскалация и, возможно, втягивание в нее иранцев и американцев. Я думаю, что в конечном итоге его цель — втянуть американцев в прямую войну с Ираном. И он очень, очень ясно дал это понять», — заключил политический аналитик.

20 июля порт Ходейда в Йемене подвергся мощным бомбардировкам со стороны Израиля, в результате чего пострадали не менее 80 человек, вспыхнули крупные пожары. По информации СМИ, не менее 12 самолетов ВВС Израиля были задействованы в налете на порт йеменского города. Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал очевидным значение удара по Йемену. Он отметил, что любое государство получит такой же ответ, если решит напасть на Израиль. В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что страна готова защищать себя любыми средствами.

Позднее в тот же день йеменские хуситы из движения «Ансар Алла» пообещали ответить Израилю за авиаудары по порту Ходейда. Отмечалось, что «они без колебаний нанесут удары по жизненно важным целям израильского врага». Кроме того, в движении подчеркнули, что не прекратят поддержку жителей сектора Газа, несмотря на последствия и результаты.

Комментируя это происшествие, политолог Мовсес Газарян в разговоре с «Известиями» отметил, что израильский удар по порту Ходейда в Йемене можно трактовать как новый виток развития конфликта на Ближнем Востоке. По словам эксперта, стоит ожидать, что теперь атаки хуситов в отношении израильской армии станут более активными.

До этого, 19 июля, йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло удар по Тель-Авиву с применением беспилотника. Атака пришлась на район Яффа.

В ноябре прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.