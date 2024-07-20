В Бангладеш полиция начала применять боевые патроны по демонстрантам

Полиция в Бангладеш применила боевые патроны против демонстрантов, которые вышли с акцией протеста из-за системы квот на государственные должности. Об этом в субботу, 20 июля, сообщило Agence France-Presse (AFP).

«Полиция Бангладеш открыла огонь по протестующим в Дакке», — говорится в публикации агентства в социальной сети X (бывш. Twitter).

Кроме того, по данным газеты Hindustan Times, силовики также использовали слезоточивый газ. Издание, ссылаясь на AFP, добавило, что во всего за время протестов погибли как минимум 105 человек, а пострадало около 1,5 тыс.

Протесты в стране продолжаются уже на протяжении нескольких недель. Их участники недовольны возвратом системы квот на замещение государственных должностей, которая действовала с 1972 по 2018 год для членов семей тех, кто сражался в войне за независимость от Пакистана в 1971 году. Высокий суд Бангладеш решил восстановить ее, снова зарезервировав 30% постов.

19 июля стало известно, что правительство государства на фоне растущих студенческих беспорядков отключило доступ к сети интернет во всей стране. Тогда сообщалось о как минимум 39 погибших.