В Алуште полностью восстановлено электроснабжение

В городе Алушта Республики Крым завершились аварийные работы по восстановлению энергоснабжения и подача электричества возобновилась. Об этом 20 июля сообщил генеральный директор ГУП РК «Крымэнерго» Максим Шклярский.

«Аварийные работы по восстановлению электроснабжения в городе Алушта и прилегающих населенных пунктов завершены. Подключение потребителей прошло в полном объеме», — приводятся его слова в Telegram-канале компании.

Ранее, 19 июля, сообщалось, что Алушта была обесточена после аварии на двух трансформаторных подстанциях. Порядка 49 тыс. жителей остались без электроэнергии. Для ликвидации аварии на место были направлены специалисты из Симферополя.

На юге России наблюдаются перебои с электроэнергией. 19 июля власти Ростовской области предупредили об отключениях электричества четвертый день подряд, а 18 июля в центре Ялты произошло аварийное отключение электроснабжения. В Геленджике жители более чем 100 улиц остались без света из-за аварии на линиях электропередачи, ограничения фиксировали и в Севастополе.

Подобные инциденты происходили в Крыму и 16 июля. Это было связано с нагрузкой на сеть. Отключения произошли в 35 населенных пунктах и городах, в том числе в Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии. Это произошло из-за сбоя на Ростовской АЭС. Временные ограничения энергопотребления вводили и в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.