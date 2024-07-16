Растерянный свет: почему юг России остался без электричества

Веерные отключения электроэнергии введены на юге России. Проблема затронула жителей Краснодарского края, Ростовской области, Крыма и Севастополя. Частично обесточены и несколько населенных пунктов в Дагестане. Как пояснили в Минэнерго, причиной стал сбой в работе Ростовской АЭС. Эксперты же полагают, что авария могла случиться из-за аномальной жары. В том, что произошло на атомной электростанции и какие проблемы принесло отключение электричества, разбирались «Известия».

Что случилось на АЭС

На юге России 16 июня ограничили подачу электричества из-за сбоя на Ростовской АЭС , сообщили в пресс-службе Минэнерго. По данным ведомства, к аварии привело нарушение в работе генерирующего оборудования на атомной электростанции.

В «Концерне Росэнергоатом» — операторе российских атомных электростанций — сообщили, что энергоблок № 1 Ростовской АЭС был отключен от сети действием автоматики из-за срабатывания защиты генератора.

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

«Система сработала в штатном режиме в соответствии с проектными алгоритмами. После установления и устранения причин срабатывания электрической защиты энергоблок будет подготовлен к включению в сеть , — говорится в сообщении концерна. — Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации Ростовской АЭС нет ».

В компании добавили, что два энергоблока работают в штатном режиме, еще один находится на плановом ремонте с 22 июня.

После аварии на станции Минэнерго ввело ограничения на потребление электроэнергии на 1,5 ГВт. Затем ведомство снизило их до 500 МВт.

Фото: Global Look Press/Svetlana Vozmilova

«Снижение произошло в результате оперативных действий по оптимизации режима работы сети », — уточнили в министерстве. Также в ведомстве заверили, что «проведение восстановительных работ остается на особом контроле до полного восстановления электроснабжения».

По данным «Росэнергоатома», Ростовская АЭС обеспечивает около 75% производства электроэнергии области. А оттуда электричество идет в Краснодарский и Ставропольский края, Волгоградскую и Астраханскую области, республики Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Где отключили электричество

Сбой в работе Ростовской АЭС уже отразился на жителях Краснодарского края. Например, в столице региона произошла авария на 103 трансформаторах — не работали 150 светофоров, встало движение автомобилей, трамваев и троллейбусов, наблюдались перебои и в мобильной связи. Потребителей пришлось переключить на аварийные источники питания. Об этом сообщил глава департамента городского хозяйства и ТЭК Сергей Сторчун.

Позже мэр Краснодара Евгений Наумов в своем Telegram-канале написал, что электричество постепенно возвращается в дома.

Временные отключения света коснулись также Сочи, следует из сообщения администрации города.

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

В этот же день о приостановке подачи электроэнергии предупредило «Крымэнерго». Представители организации сообщили, что без света на время останутся в том числе Алушта, Ялта, Феодосия, Керчь и Судак, и отметили, что эта мера нужна для минимизации перегрузки.

«Служба принимает все меры для обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей. Энергетики осуществляют переключение снабжения абонентов по резервным схемам », — говорится в сообщении «Крымэнерго» в Telegram-канале.

С временными отключениями электричества также столкнулись жители Севастополя. В «Севастопольэнерго» перебои в подаче электроэнергии связали с аномально высокими температурами воздуха за пределами Крыма.

«Известия» направили запросы в минздравы регионов, относящихся к Южному федеральному округу, и в Минздрав России — с просьбой прокомментировать меры реагирования на перебои с электричеством. Также редакция запросила региональные правительства и администрации о предпринимаемых действиях для минимизации последствий аварии на Ростовской АЭС. На момент публикации материала ответы не поступили.

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

16 июля без электричества из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС остались 115 тыс. человек в Бурятии. Об этом сообщил глaвa pecпyблики Aлeкceй Цыдeнoв. По его словам, отключение произошло в Улан-Удэ и затронуло 75 населенных пунктов. Позднее он уточнил, что остановка энергоблока случилась по причине появления «свища в котле».

Вечером 16 июля временные отключения электроэнергии введены в Кабардино-Балкарии , сообщили власти региона.

Версии аварии

Сбой в работе Ростовской АЭС связан с аномально высокими температурами, установившимися в последние недели , считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов. По его словам, жара приводит к повышению нагрузки на энергосистему.

— Потребление электроэнергии в стране за вторую неделю июля увеличилось на 9% по отношению к предыдущей неделе — электричество уходит прежде всего на кондиционирование воздуха и системы охлаждения . При этом основная нагрузка приходится на европейскую часть России и Урал, — пояснил он.

Эксперт связал аварию не только с повышенным спросом на электроэнергию, но и с перегревом оборудования.

Фото: Global Look Press/Alexander Legky

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов отметил, что в о избежание подобных ситуаций в будущем необходимы инвестиции в генерирующие мощности, которые можно было бы использовать в периоды пиковых нагрузок.