В КЧР и КБР ввели временные ограничения электропотребления

В Карачаево-Черкессии (КЧР) и Кабардино-Балкарии(КБР) ввели временные ограничения энергопотребления на фоне сбоя оборудования на Ростовской АЭС. Об этом 16 июля сообщили главы регионов в Telegram.

«По мере естественного снижения потребления относительно дневного максимума, объем ограничения будет снижаться — энергоснабжение будет восстановлено. Ориентировочно восстановление обратной подачи электроэнергии потребителям запланировано после 22:00 (совпадает с мск. — Ред)», — написал глава КЧР Рашид Темрезов.

Его коллега, глава КБР Казбек Коков, в свою очередь, сообщил, что власти региона находятся на связи с коллегами из Ростовской области, и в настоящее время энергетики работают над устранением причин перебоев.

«Временные отключения электричества имеют место и в нашей республике. Это частично: город Нальчик, некоторые населенные пункты Баксанского, Зольского, Лескенского, Майского, Прохладненского и Чегемского районов», — уточнил Коков.

Отмечается, что восстановительные работы находятся под контролем Минэнерго России.

Ранее в этот день сообщалось о временных графиках ограничения энергопотребления на юге РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. По данным пресс-службы станции, энергоблок № 1 был отключен из-за срабатывания защиты генератора.

В пресс-службе АЭС подчеркнули, что безопасная эксплуатация объекта после отключения энергоблока нарушена не была.