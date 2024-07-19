На курортах юга России отключили свет из-за аварии

В центре Ялты произошло аварийное отключение электроснабжения. Об этом 18 июля сообщила пресс-служба администрации города в соцсети «Вконтакте».

Отмечается, что перебои с электричеством возникли из-за повреждения высоковольтного кабеля на подстанции «Дарсан».

«На месте работают специалисты «Крымэнерго». Ведутся ремонтные работы, ориентировочное время устранения — 4–5 часов», — говорится в сообщении.

Также пресс-служба муниципального цента управления (МЦУ) Геленджика в Telegram-канале сообщила, что жители более чем 100 улиц остались без света из-за аварии на линиях электропередачи. В зону отключения попали микрорайоны Толстый Мыс, Екатерининский, Парус, а также село Дивноморское и село Архипо-Осиповка.

Кроме того, ограничения в электроснабжении фиксируют в Севастополе. Врио замглавы города Евгений Горлов в своем Telegram-канале сообщил, что энергетики распорядились высвободить 8 МВт электроэнергии. В городе на 10 минут отключили всю городскую иллюминацию, в том числе освещение дорог.

Ране, 16 июля, в Крыму и Севастополе произошли отключения электроэнергии. Это было связано с нагрузкой на сеть. Отключения произошли в 35 населенных пунктах и городах, в том числе в Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии. Это произошло из-за сбоя на Ростовской АЭС. На станции был отключен энергоблок № 1 из-за срабатывания защиты генератора. При этом система автоматики сработала штатно.

17 июля Минэнерго РФ сообщило о восстановлении электроснабжения на юге страны. В министерстве подчеркнули, что отслеживание ситуации с энергоснабжением регионов, в которых наблюдаются аномально высокие температуры, продолжается в оперативном порядке .